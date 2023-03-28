Франція вдвічі збільшить постачання Україні 155-мм снарядів

Про це він сказав в інтерв'ю Le Figaro.

"Париж поставить наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоюємо поставки 155-міліметрових снарядів, з кінця березня їх кількість стане до 2 тисяч на місяць", - сказав міністр.

Зазначається, що використовують ці снаряди у французьких гаубицях Caesar та у німецьких Pz 2000.

Лекорню також розповів, що Франція скоро надасть Україні систему протиповітряної оборони SAMP/T вартістю кількасот мільйонів євро. Він зазначив, що українські військові вже пройшли навчання на ній.