Франція виділить ще 200 млн євро на підтримку ЗСУ

Про це заявив міністр оборони Себастьєн Лекорню під час виступу перед Національними зборами, повідомляє Franceinfo.

"Ви проголосували в комітеті за поправку, яка відкриває додаткові 200 мільйонів євро для Фонду підтримки України, уряд виконає обіцянку", - сказав він.

Міністр додав, що це продовження допомоги є частиною запланованого розгляду фінансового законопроєкту, який передбачає коригування бюджетів на поточний фінансовий рік.

"Це також дозволить нам розпочати нову стратегію придбання нового обладнання для української армії", - сказав Лекорню.