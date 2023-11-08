Франція виділить ще 200 млн євро на підтримку ЗСУ
Уряд Франції планує додатково виділити у фонд підтримки України 200 мільйонів євро, щоб Міноборони України мало можливість продовжити закупівлю обладнання Парижу
Про це заявив міністр оборони Себастьєн Лекорню під час виступу перед Національними зборами, повідомляє Franceinfo.
"Ви проголосували в комітеті за поправку, яка відкриває додаткові 200 мільйонів євро для Фонду підтримки України, уряд виконає обіцянку", - сказав він.
Міністр додав, що це продовження допомоги є частиною запланованого розгляду фінансового законопроєкту, який передбачає коригування бюджетів на поточний фінансовий рік.
"Це також дозволить нам розпочати нову стратегію придбання нового обладнання для української армії", - сказав Лекорню.
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