Французька компанія підписала угоду про передачу Україні зброї на суму 36 млн євро
Компанія Verney-Carron підписала контракт з Укрспецекспортом на суму 36 млн євро на постачання зброї для ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба Cybergun.
Дочірня компанія Verney-Carron французького виробника зброї Cybergun, підписала рамкову угоду, яка передбачає постачання Україні 10 тис. штурмових гвинтівок, 2 тис. снайперських гвинтівок та 400 гранатометів на суму 36 млн євро.
"Угода демонструє подальше зміцнення двосторонніх відносин між Францією та Україною у сфері оборонного співробітництва та спроможність французької оборонної промисловості робити внесок у цю співпрацю", - йдеться у пресрелізі.
Зазначається, що перші серійні передачі мають відбутись через 6 місяців після підписання контракту, цей процес триватиме 10 місяців.
- .19 жовтня було розпочато перший раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки.
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