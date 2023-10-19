Україна почала переговори щодо гарантій безпеки з Францією

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Українську групу переговірників очолив заступник керівника ОП Ігор Жовква. До неї увійшли його колега Роман Машовець і перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

"Початок двосторонніх переговорів із Францією поглиблює її незмінну підтримку України у військовій, безпековій та економічній сферах. Невіддільною складовою гарантій безпеки є також допомога у розвитку військово-промислового комплексу та в економічній відбудові України. Важливим елементом стримування агресії мають стати також потужні санкції та невідворотність конфіскації активів країни-агресора", - заявили у ОП.

Там додали, що сторони узгодили план переговорів і порядок координації щодо питання гарантій на найближчий час.

Декларація про гарантії безпеки для України

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що у декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія. Всього її підписали понад 25 країн.

Франція стала п’ятою державою G7 після США, Великої Британії, Канади та Японії, із якою Україна почала переговори.

4 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба домовився з очільником МЗС Швеції Тобіасом Більстремом розпочати переговори щодо угоди про гарантії безпеки згідно з Вільнюською декларацією G7.

18 жовтня президент України Володимир Зеленський домовився з прем'єром Норвегії розпочати переговори про гарантії безпеки