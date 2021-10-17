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Франція вшанувала вбитого ісламістом вчителя Самуеля Паті

17 жовтня, 2021 неділя
10:00
Світ

У суботу, 16 жовтня 2021 року, у Франції вшановували пам'ять Самюеля Паті, шкільного вчителя історії та географії з паризького передмістя Конфлан-Сент-Онорін, убитого рік тому радикальним ісламістом за демонстрацію карикатури на пророка Мохаммеда

Сотні жителів невеликого містечка Ерані, за 30 км від Парижа, де жив Самюель Паті, вийшли в суботу на траурний мітинг. А на одній з центральних площ сусіднього міста Конфлан-Сент-Онорін, де викладав Паті, відкрили пам'ятник у вигляді книги, передає Еспресо.TV із посиланням на RFI.

"Віддати шану Семюелю Паті - значить віддати данину поваги Республіці", - заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс під час пам'ятної церемонії в Міністерстві національної освіти Франції. 

На стіні міністерства повісили меморіальну дошку, на якій написано:

"Данина поваги Самюелю Паті (18 вересня 1973 - 16 жовтень 2020), вчителю історії, географії та моральної і громадянської освіти, вбитому ісламістським терористом за викладання і захист цінностей Республіки, в тому числі свободи слова".

У церемонії взяли участь колишній міністр культури Франції Джак Ланг, колишній прем'єр Ліонель Жоспен та інші відомі політики країни.

Своєю чергою мерія Парижа прийняла одноголосне рішення відносно зміни назви сквер убіля головного корпусу Сорбонни на честь Самюеля Паті.

У п'ятницю, 15 жовтня, напередодні роковин трагедії в школах Франції пам'ять загиблого вчителя вшанували хвилиною мовчання. У будівлі школи, де викладав загиблий педагог пройшла церемонія пам'яті за участю представників мусульманських асоціацій, французьких імамів і керівника Паризької мечеті. Вони поклали вінок до шкільного корпусу, заявивши, що "ми всі єдині в боротьбі з ненавистю та насильством".

Президент Емманюель Макрон в суботу ввечері прийняв в Єлисейському палаці сім'ю Самюеля Паті.

  • Вчитель історії Самуель Паті був обезголовлений 16 жовтня 2020 року біля своєї школи в місті Конфлан-Сент-Онорін під Парижем.
  • Його вбив 18-річний виходець з Москви чеченського походження за те, що він показував учням карикатури на пророка Мухаммеда. Підозрюваний був застрелений поліцією.



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Франція
вчитель
теракт
Париж
ісламісти
ісламізація
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