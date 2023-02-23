Франція за рік витратила на утримання українських біженців майже пів мільярда євро
Прийом українських біженців за рік обійшовся Франції у майже 500 мільйонів євро, левову частку яких було виділено на проживання та соціальні виплати
Про це з посиланням на дані міністерства внутрішніх справ Франції повідомило видання Le Figaro.
У відомстві зауважили, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну спровокувало найбільшу для Європи хвилю біженців із часів Другої світової війни.
За період із 10 березня 2022 року до 30 січня 2023 року у Франції прийняли понад 100 тисяч українців, з яких 80% – жінки. Витрати на прийом та підтримку цих людей складають 490 млн євро, в основному це щомісячна соціальна допомога (260 млн), компенсації готелям і перевізникам.
Майже 30 тисяч українців поселили у своїх будинках і квартирах небайдужі французи.
У відомстві не уточнили, скільки з цих 100 тисяч українців досі залишаються у Франції, а скільки вже повернулися додому.
- 14 грудня 2022 року перша леді України Олена Зеленська, міністр освіти Франції Пап Ндіайє і перша леді Франції Бріжит Макрон відвідали українських дітей, які вчаться в одній із французьких шкіл.
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