Про це з посиланням на дані міністерства внутрішніх справ Франції повідомило видання Le Figaro.

У відомстві зауважили, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну спровокувало найбільшу для Європи хвилю біженців із часів Другої світової війни.

За період із 10 березня 2022 року до 30 січня 2023 року у Франції прийняли понад 100 тисяч українців, з яких 80% – жінки. Витрати на прийом та підтримку цих людей складають 490 млн євро, в основному це щомісячна соціальна допомога (260 млн), компенсації готелям і перевізникам.

Майже 30 тисяч українців поселили у своїх будинках і квартирах небайдужі французи.

У відомстві не уточнили, скільки з цих 100 тисяч українців досі залишаються у Франції, а скільки вже повернулися додому.