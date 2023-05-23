Франція заборонила короткі авіаперельоти: альтернатива - залізниця

Про це повідомляє AFP.

Закріплене законом рішення передбачає, що залізничне сполучення між населеними пунктами Франції, для яких скасовуються авіарейси, повинне бути регулярним, своєчасним і зручним, а також розрахованим на збільшення пасажиропотоку.

Серед іншого, пасажири, які здійснюють подорожі між населеними пунктами залізницею, повинні мати можливість здійснити поїздку туди й назад в один день, якщо проведуть у пункті призначення до восьми годин.

Мета заборони полягає у скороченні шкідливих викидів, які припадають на авіацію, шляхом зменшення рейсів.

Вона вплине насамперед на авіаперельоти між Парижем і регіональними центрами - Нантом, Ліоном і Бордо. Водночас перельотів із пересадкою та стикувальних рейсів заборона не торкнеться.

Рішення заборонити короткі авіаперельоти у Франції ухвалили ще у 2021 році. Але деякі авіакомпанії звернулися до Європейської комісії з проханням встановити, чи є воно законним.

Єврокомісія наприкінці 2022 року визнала план Франції законним, але лише щодо трьох маршрутів. Із іншими перевізниками – наприклад Air France – влада домовилась в обмін на пакет фінансової підтримки у зв'язку з пандемією коронавірусу.