Франція до 2030 року скоротить викиди парникових газів на 50%
Французький уряд оприлюднив план прискореного скорочення викидів парникових газів. Відповідно до нього, викиди мають скоротитись на 50% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року
Про це повідомляє France 24.
Дорожня карта, яку оприлюднила прем'єр-міністр Елізабет Борн, містить докладні показники скорочень для окремих секторів економіки - від транспортної галузі до домогосподарств.
Метою заходів є прискорення переходу на електромобілі та активне використання для вантажних перевезень річкового транспорту – довести скорочення викидів вуглецю у відповідність до цілей ЄС.
Наразі Франція скоротила свої викиди на 25% порівняно з 1990 роком, але для досягнення 50-відсоткової позначки потрібні значні зусилля.
"Ми просимо мало від найменших (забруднювачів) і багато від найбільших", – сказав журналістам помічник прем’єра, маючи на увазі, що приблизно половина зусиль буде спрямована на компанії, чверть - на домогосподарства і ще чверть - на місцеві адміністрації.
Занепокоєння щодо зміни клімату підскочило до політичного порядку денного Франції протягом останнього року. Країна переживає найспекотніший рік з моменту початку обліку минулого року. Рекордна загальнонаціональна зимова посуха в січні та лютому також призвела до побоювань щодо водопостачання цього літа.
Макрон, зізнавшись, що пізно усвідомив масштаби екологічних проблем планети, пообіцяв поставити зміну клімату в центр свого другого терміну на посаді, який розпочався у травні минулого року.
Він пообіцяв зробити Францію першою великою країною, яка відмовиться від викопного палива, і дав Борну додаткову посаду за "планування екологічного переходу".
Фото: Getty Images. 11 квітня 2023 року, загальний вигляд доменних печей ArcelorMittal у Хаянге, східна Франція. Через десять років після зупинкиДовідково: Серед інших розвинених країн найамбітніші короткострокові цілі має Велика Британія, яка до 2030 року збирається скоротити викиди парникових газів на 68% порівняно з 1990 роком.
Німеччина зобов'язалася зменшити викиди на 65%, а США – на 50-52% (порівняно з 2005 роком).
Китай та Індія поставили довгострокові цілі стати вуглецево-нейтральними до 2060 та 2070 років відповідно, але не мають цілей скорочення викидів до 2030 року.
Натомість наукова комісія ООН з питань клімату заявила, що цього десятиліття світ повинен скоротити викиди на 43%, щоб не виходити за межі глобального потепління на 1,5°C, встановлені Паризькою угодою.
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