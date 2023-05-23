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Франція до 2030 року скоротить викиди парникових газів на 50% 

23 травня, 2023 вiвторок
08:45
Економіка Франція

Французький уряд оприлюднив план прискореного скорочення викидів парникових газів. Відповідно до нього, викиди мають скоротитись на 50% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року

Про це повідомляє France 24.

Дорожня карта, яку оприлюднила прем'єр-міністр Елізабет Борн, містить докладні показники скорочень для окремих секторів економіки - від транспортної галузі до домогосподарств.

Метою заходів є прискорення переходу на електромобілі та активне використання для вантажних перевезень річкового транспорту – довести скорочення викидів вуглецю у відповідність до цілей ЄС.

Наразі Франція скоротила свої викиди на 25% порівняно з 1990 роком, але для досягнення 50-відсоткової позначки потрібні значні зусилля.

"Ми просимо мало від найменших (забруднювачів) і багато від найбільших", – сказав журналістам помічник прем’єра, маючи на увазі, що приблизно половина зусиль буде спрямована на компанії, чверть - на домогосподарства і ще чверть - на місцеві адміністрації.

Занепокоєння щодо зміни клімату підскочило до політичного порядку денного Франції протягом останнього року. Країна переживає найспекотніший рік з моменту початку обліку минулого року. Рекордна загальнонаціональна зимова посуха в січні та лютому також призвела до побоювань щодо водопостачання цього літа.

Макрон, зізнавшись, що пізно усвідомив масштаби екологічних проблем планети, пообіцяв поставити зміну клімату в центр свого другого терміну на посаді, який розпочався у травні минулого року.

Він пообіцяв зробити Францію першою великою країною, яка відмовиться від викопного палива, і дав Борну додаткову посаду за "планування екологічного переходу".

Франція, закритий завод

Фото: Getty Images. 11 квітня 2023 року, загальний вигляд доменних печей ArcelorMittal у Хаянге, східна Франція. Через десять років після зупинки

Довідково: Серед інших розвинених країн найамбітніші короткострокові цілі має Велика Британія, яка до 2030 року збирається скоротити викиди парникових газів на 68% порівняно з 1990 роком.

Німеччина зобов'язалася зменшити викиди на 65%, а США – на 50-52% (порівняно з 2005 роком).

Китай та Індія поставили довгострокові цілі стати вуглецево-нейтральними до 2060 та 2070 років відповідно, але не мають цілей скорочення викидів до 2030 року.

Натомість наукова комісія ООН з питань клімату заявила, що цього десятиліття світ повинен скоротити викиди на 43%, щоб не виходити за межі глобального потепління на 1,5°C, встановлені Паризькою угодою. 

Світ
Франція
екологія
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