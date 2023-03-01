Франція збільшить замовлення на снаряди для гаубиць Caesar
Франція збільшить замовлення на 155-мм снаряди для гаубиць Caesar. Частину цих самохідних артилерійських установок Париж передав Україні
Про це сказав міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.
"Ми зробимо це і не будемо чекати на ухвалення нового закону про військовий бюджет. Ми враховуємо досвід війни в Україні, і далі будемо робити так само", - заявив він.
Міністр зазначив, що у липні 2022 року було розміщено замовлення на п'ять тисяч снарядів калібру 155 мм для САУ Caesar. У березні 2023 року Франція замовить у виробника військової техніки та озброєнь Nexter іще 16 тисяч снарядів цього калібру. Також буде розміщено три глобальні замовлення з річним обсягом 15 тисяч боєприпасів.
Водночас чиновник не уточнив, яку кількість із цього обсягу боєприпасів призначено для України.
- Наприкінці січня Франція пообіцяла передати Україні додаткові 12 САУ Caesar. Минулого року ЗСУ отримали 18 таких гаубиць.
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