Французький телеканал зняв репортаж з позицій російських військових на окупованих територіях
Французький телеканал TF1 випустив репортаж, який був відзнятий на позиціях російських військових на окупованій території. Цей матеріал не містить жодних згадок про агресію Росії
Про це пише Європейська правда.
На Youtube-каналі 15 червня був опублікований сюжет, тривалістю менше ніж 3 хвилин. Станом на 17 червня репортаж переглянули понад 130 тисяч користувачів. Наразі канал має загальну кількість підписників понад 230 тисяч.
На відео показують кадри, які демонструють дорогу до російських позицій, зйомки зсередини бліндажів, а також короткі коментарі від російських військових щодо боєприпасів та дронів, які використовуються проти українських військових. Крім цього, у відео можна побачити кадри стрільби зі стрілецької зброї.
Зазначається, що у відео французький журналіст жодного разу не згадує про те, хто агресор у повномасштабній війні росії проти України, і не наводить фактів із широкого контексту війни. Замість цього, у репортажі підкреслюється, що російські військові довго готувалися до контрнаступу України й очікують його.
- Нагадаємо, що пропагандистські телеграм-канали поширюють фейкову обкладинку німецького видання Titanic під назвою випуску "Успішний контрнаступ собі в штани".
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