Про це повідомляє БізнесЦензор.

Ліцензія надасть можливість перерахувати з рахунків британського банку $1 млрд на докапіталізацію "Альфа-Банку Україна".

В заявці на отримання ліцензії зазначено, що метою докапіталізації банку є підтримка клієнтів банку, участь у відновленні економіки України. Для докапіталізації використовуватиметься капітальний інструмент. В заявці вже фігурує Sense Bank як правонаступник "Альфа-Банку Україна".

Як зазначає ЗМІ, Фрідман не розпоряджається акціями банку, управління передано довіреній особі - Сімеону Дянкову.

Таким чином, у разі отримання ліцензії, проект докапіталізації "Альфа-Банку Україна", який багато хто з учасників ринку оцінював дуже скептично, може бути реалізованим. У своєму коментарі голова наглядової ради банку Роман Шпек зазначив, що ініціатива власника банку стане першим прикладом добровільного фінансування і відновлення України приватними коштами.

Відповідальність за застосування фінансових санкцій у Великій Британії 2007 року було передано від Банку Англії до Міністерства фінансів, а 2016 року Міністерство фінансів заснувало Управління із застосування фінансових санкцій - орган, який у співпраці із правоохоронними органами працює над забезпеченням належного розуміння, впровадження фінансових санкцій.

До слова, раніше Михайло Фрідман надіслав листа регуляторним органам Князівства Монако з проханням санкціонувати часткове розморожування коштів на його рахунках у Монако з метою докапіталізації Альфа-Банку Україна на $1 млрд

Нагадаємо, Альфа-Банк Україна є в переліку фізичних осіб, стосовно яких сьогодні, 20 жовтня, Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції.

Попередньо власники Альфа-Банку Україна заявляли, що готові докапіталізувати його на $1 млрд або ж передати під контроль держави чи інших акціонерів