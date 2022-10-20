Про це повідомив голова наглядової ради банку Роман Шпек, коментуючи останню інформацію про можливу капіталізацію, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Вірю, що банку вдасться реалізувати проєкт докапіталізації, і це буде важливим механізмом і прецедентом добровільного фінансування відновлення України", – заявив Шпек, вказавши, що це складна робота, але вона ведеться.

Сам він наразі проводить зустрічі у Брюсселі, де обговорюється вироблення механізму розморожування, докапіталізації та системи контролю цільового використання коштів.

Відзначимо, Альфа-Банк Україна, за даними НБУ, на 1 вересня 2022 року за розміром загальних активів посідав 7-е місце (111,16 млрд грн) серед 67 банків, що діють у країні.

На початку червня болгарський ексміністр фінансів Симеон Дянков, який є довіреною особою Нацбанку з пакетів Фрідмана та інших акціонерів, що потрапили під санкції, повідомив про роботу з отримання дозволу регуляторів, щоб провести докапіталізацію банку коштом субординованого боргу на $1 млрд за допомогою заблокованих санкціями коштів акціонерів.

Водночас Верховна Рада 6 жовтня ухвалила закон "Про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану", що передбачає націоналізацію без докапіталізації з боку держави. Документ також встановлює, що відшкодування вартості акцій акціонерам буде можливим лише після компенсації збитків державі Україна від РФ і виключно коштом таких коштів. Згідно з визначенням НБУ в країні зараз 14 системно важливих банків, однак і депутати, і експерти вказують, що йдеться саме про Альфа-Банк Україна.

Нагадаємо, Альфа-Банк Україна є в переліку фізичних осіб, стосовно яких сьогодні, 20 жовтня, Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції.

Попередньо власники Альфа-Банку Україна заявляли, що готові докапіталізувати його на $1 млрд або ж передати під контроль держави чи інших акціонерів.

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