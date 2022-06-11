From Ukraine with NLAW: міністру оборони Британії подарували футболку

Про це Олексій Резніков написав у twitter.

"Я був радий зустрічі з нашим чудовим другом Беном Воллесом. Сьогодні ми провели продуктивну та відверту дискусію. Дякуємо Великобританії за підтримку. Ми ніколи не здамося! До речі, Бену Воллесу подарували символічну футболку NLAW від "Авіація Галичини"", - написав він.

10 червня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва для проведення переговорів із президентом Володимиром Зеленським і міністром Олексієм Резніковим щодо подальшої допомоги зброєю.

Під час візиту міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив підтримку України з боку Великої Британії та пообіцяв відновити підтримку українських військових, включаючи навчання солдатів, а також доставку летального спорядження.

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