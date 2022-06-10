Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув в Україну для переговорів про подальше постачання зброї
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва для проведення переговорів із президентом Володимиром Зеленським і міністром Олексієм Резніковим щодо подальшої допомоги зброєю
Про це йдеться на facebook-сторінці Зеленського.
"Зброя, фінанси, санкції – три речі, у яких Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України. Цінуємо таку дійсно справжню, об’єднану роботу, коли слова, спілкування постійно переходять у дії. Вдячний міністру оборони Бену Воллесу та його команді за цей візит, а також загалом Великій Британії, уряду, Прем’єр-міністру за допомогу", - зазначив Зеленський.
Як видно на відео, окрім Резнікова й Зеленського, на зустрічі також був присутні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Міністр Воллес сказав, що в історії України та Великої Британії чимало спільного, бо українці нині, як і британці в часи Другої світової війни, борються з фашистським режимом, який має чисельну перевагу, але водночас ворог на межі колапсу через мужню й мудру тактику українських військ. Він запевнив, що Україна, як і Британія, ніколи не здається, якими б не були труднощі.
Наприкінці зустрічі Зеленський подарував міністрові Воллесу екземпляр воєнної марки "Рускій воєнний корабль всьо" і поставив свій підпис.
- Відзначимо, що вчора, 9 червня, посол Британії Мелінда Сіммонс відвідала Бучу і поділилася враженнями, а уряд вводить суворіший механізм покарання за порушення санкцій.
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