Британія запровадить суворіший механізм покарання за порушення санкцій

Про це пише The Wall Street Journal.

"Офіс реалізації фінансових санкцій Великої Британії починаючи з15 червня не повинен буде доводити, що компанії або особи, які порушують санкції, запроваджені країною, знали або мали знати, що вони порушують правила", - йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що агентству потрібно буде лише довести факт порушення санкцій, а не те, що компанія чи людина знала про порушення.

Зміна, внесена урядом Великої Британії в законопроєкт про економічні злочини, схожа до моделі, яка використовується для застосування санкцій у США. Видання зазначає, що нова норма стосується всіх санкцій, введених Великою Британією, включно з обмеженнями, запровадженими проти Росії після її вторгнення в Україну.

Законопроєкт дозволяє оприлюднення деталей порушення санкцій навіть у випадках, коли відомство вирішує не накладати грошовий штраф.

22 лютого Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків.

15 березня Британія додала 370 осіб до санкційного списку проти РФ і Білорусі.

6 квітня Велика Британія ввела санкції проти найбільшого російського банку та заборонила імпорт російського вугілля до кінця року.

19 травня Велика Британія запровадила нові санкції.Нові обмеження передбачали блокування активів фізичних осіб та компаній на території країни.

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