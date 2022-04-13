Британія додала до санкційного списку понад 200 фізосіб і компаній, у тому числі Медведчука

Про це повідомляє "Європейська правда".

Нові санкції, оголошені Британією проти 206 фізичних осіб та компаній, зосереджені на тих структурах, які підтримували окуповані райони Донецької і Луганської областей.

"Після жахливих ракетних обстрілів мирних жителів на сході України ми сьогодні накладаємо санкції на тих, хто підтримує незаконні відокремлені регіони та є причетними до звірств проти українського народу" - сказала глава МЗС Британії Ліз Трасс.



В санкційному списку опинився і затриманий напередодні Віктор Медведчук.



Міністерка заявила про готовність і далі націлюватись на всіх тих, "хто допомагає і підтримує війну Путіна".



"З завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів, яких так потребує Путін. Ми не будемо спочивати, наша місія – зупинити військову машину Путіна на ходу" - наголосила вона.

Окрім Медведчука, підлягають замороженню також активи російського нафтового магната і головного акціонера "Лукойла" Вагіта Алекперова, чиї статки в минулому році оцінювалися в $25 млрд.