Британія додала до санкційного списку понад 200 фізосіб і компаній, у тому числі Медведчука
Великобританія наклала санкції ще на 206 російських фізичних і юридичних осіб, в тому числі під санкції потрапив затриманого напередодні Віктор Медведчук
Про це повідомляє "Європейська правда".
Нові санкції, оголошені Британією проти 206 фізичних осіб та компаній, зосереджені на тих структурах, які підтримували окуповані райони Донецької і Луганської областей.
"Після жахливих ракетних обстрілів мирних жителів на сході України ми сьогодні накладаємо санкції на тих, хто підтримує незаконні відокремлені регіони та є причетними до звірств проти українського народу" - сказала глава МЗС Британії Ліз Трасс.
В санкційному списку опинився і затриманий напередодні Віктор Медведчук.
Міністерка заявила про готовність і далі націлюватись на всіх тих, "хто допомагає і підтримує війну Путіна".
"З завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів, яких так потребує Путін. Ми не будемо спочивати, наша місія – зупинити військову машину Путіна на ходу" - наголосила вона.
Окрім Медведчука, підлягають замороженню також активи російського нафтового магната і головного акціонера "Лукойла" Вагіта Алекперова, чиї статки в минулому році оцінювалися в $25 млрд.
- Нагадаємо, в ОАЕ застрягли десятки літаків підсанкційних російських олігархів.
- Приниження кума Путіна Віктора Медведчука є великим ляпасом для президента Росії.
- 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука.
- 13 квітня у МВС України виступили з пропозицією спочатку засудити Медведчука, а лише потім обмінювати на полонених.
- Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів погрозами на пропозицію обміняти затриманого лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських полонених.
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