Приниження Медведчука - великий ляпас для Путіна, - Ягун

Генерал-майор запасу СБУ розповів про це в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.



"Можна було б погодитися, що найбільш небезпечне місце для Віктора Медведчука - це українська вʼязниця. Адже справді, дуже багато питань, куди ж пішли ті гроші, які виділялися на реалізацію так званих політичних проєктів, організацію 5-ої колони в Україні, всіх тих медіаканалів - чому вони не дали того результату, на який очікували?", - зазначив Ягун.



На думку генерал-майор запасу СБУ, до Медведчука не буде претензій, оскільки він належить до найближчого кола путінських посіпак, на відміну від того самого Владислава Суркова, який багато років курував український напрямок в Кремлі, будував мережу зрадників і курував фінансові потоки, в тому числі і на ОРДЛО, який зараз потрапив під репресії.



"Медведчук тепер уже не цікавий Путіну, як особа, яка може впливати на українську політику, чи щось організувати й очолити. Віктор Медведчук - наближена до Путіна особа. Гадаю, за Медведчука росіяни поборються, може не так активно, як би нам того хотілося, але це один із тих варіантів, що ми зі спокійною душею можемо віддати. Те приниження, яке Медведчук зараз відчуває - дуже великий ляпас для президента Росії. Путін собі уявляє, як він може виглядати на місці Медведчука. Треба розуміти, що Медведчук - одна з тих осіб, яку з 2012 р готували на заміну Януковичу. У нього влили дуже багато російських коштів", - зауважив Віктор Ягун.



Генерал-майор запасу СБУ вважає, що потрібно, аби Медведчук отримав вирок в Україні і тоді вже можна обміняти його.

Нагадаємо, 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука.

13 квітня у МВС України виступили з пропозицією спочатку засудити Медведчука, а лише потім обмінювати на полонених.

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів погрозами на пропозицію обміняти затриманого лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських полонених.