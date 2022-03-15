Британія додала 370 осіб до санкційного списку проти РФ і Білорусі

Про це повідомляється в пресрелізі британського уряду.



"Сьогоднішні історичні санкції включають більше російських олігархів та членів їхніх сімей, політичних союзників і пропагандистів Путіна. Велика Британія накладає санкції на ще понад 370 осіб, 51 з яких є олігархами та членами їхніх сімей", - йдеться у заяві.



Це означає, що до кінця дня 15 березня Велика Британія введе санкції проти понад 1000 фізичних та юридичних осіб з моменту вторгнення Росії в Україну.



До підсанкційного списку потрапили прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, міністр оборони Сергій Шойгу та колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Серед російських пропагандистів обмеження ввели проти прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова і речниці російського МЗС Марії Захарової. Також під санкції потрапила інтернет-ферма тролів, Агентство Інтернет-досліджень.

Нагадаємо, Велика Британія планує відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року.

МЗС Великобританії пропонує повністю відключити Росію від SWIFT та ввести ембарго на енергоносії.

Раніше також повідомляли, що у Великобританії дозволили арештовувати будь-які російські літаки на території країни.