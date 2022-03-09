У Великобританії дозволили арештовувати будь-які російські літаки на території країни
Великобританія запровадила кримінальне покарання проти усіх російських літаків у її повітряному просторі.
Про це повідомив у Твітері міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс, інформує Еспресо.TV
"Я визнав кримінальним правопорушенням вхід будь-якого російського літака в повітряний простір Великобританії, і тепер уряд може затримати ці літаки. Ми придушимо здатність прихильників Путіна продовжувати жити нормально, поки гинуть тисячі невинних людей!", - зазначив урядовець.
- Нагадаємо, після введення санкцій щодо російських авіакомпаній та приєднання до них провідних авіабудівників, російські літаки почали масово арештовувати за кордоном. 3 березня арештували перший літак на підставі санкцій. Ним став Airbus авіакомпанії S7 і сталося це у Єревані. 4 березня ще один літак "Уральських авіаліній" затримали в Дубаї.
- Також в Канаді затримали чартерний рейс на приватному літаку, який прибув з Росії в аеропорт Йеллоунайф, про що повідомив міністр транспорту Канади Омар Альхабра. За словами міністра, Канада й надалі "притягуватиме Росію до відповідальності через ситуацію в Україні".
- Відтак російські авіакомпанії були змушені скасовувати усі міжнародні рейси. Про такий крок вже оголосила авіакомпанія S7.
- Згодом почала процес націоналізації іноземних літаків російських авіакомпаній.
- Також почався процес арешту іншого цінного рухомого майна підсанкційних росіян: у Німеччині арештовано яхту Алішера Усманова, а у Франції – Ігоря Сєчіна.
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