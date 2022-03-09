У Великобританії дозволили арештовувати будь-які російські літаки на території країни

Про це повідомив у Твітері міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс, інформує Еспресо.TV

"Я визнав кримінальним правопорушенням вхід будь-якого російського літака в повітряний простір Великобританії, і тепер уряд може затримати ці літаки. Ми придушимо здатність прихильників Путіна продовжувати жити нормально, поки гинуть тисячі невинних людей!", - зазначив урядовець.

Нагадаємо, після введення санкцій щодо російських авіакомпаній та приєднання до них провідних авіабудівників, російські літаки почали масово арештовувати за кордоном. 3 березня арештували перший літак на підставі санкцій. Ним став Airbus авіакомпанії S7 і сталося це у Єревані. 4 березня ще один літак "Уральських авіаліній" затримали в Дубаї.

Також в Канаді затримали чартерний рейс на приватному літаку, який прибув з Росії в аеропорт Йеллоунайф, про що повідомив міністр транспорту Канади Омар Альхабра. За словами міністра, Канада й надалі "притягуватиме Росію до відповідальності через ситуацію в Україні".

Відтак російські авіакомпанії були змушені скасовувати усі міжнародні рейси. Про такий крок вже оголосила авіакомпанія S7.

Згодом почала процес націоналізації іноземних літаків російських авіакомпаній.

Також почався процес арешту іншого цінного рухомого майна підсанкційних росіян: у Німеччині арештовано яхту Алішера Усманова, а у Франції – Ігоря Сєчіна.

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