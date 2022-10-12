ФСБ готує евакуацію родин своїх офіцерів з України

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву

"Допоки окупаційна влада розповідає мешканцям ТОТ про те, що все контролює, росіяни вже підготували плани евакуації. Вже відомо, що ТОТ почали покидати сім’ї гауляйтерів та “керівників” районів. А також вищого військового керівництва", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, йдеться про всі райони ТОТ України. Зокрема, плани щодо евакуації родин працівників ФСБ оголошені в Криму, де розміщено велику кількість офіцерів служби.

9 вересня росіяни розпочали евакуацію з окупованої території Харківської області перед загрозою контрнаступу ЗСУ.

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