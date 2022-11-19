ФСБ на окупованих територіях створює оперативні групи для полювання на партизанів

Про це повідомляють на сайті Центра національного спротиву.

Зазначають, що для пошуку українських партизанів на тимчасово окупованих територіях ФСБ створило тимчасові операційні групи (ТОГ, або ВОГ російською). До їхнього складу входять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ та представники різноманітних служб.

Задачею ТОГ, крім пошуку партизанів, є контроль за інтернет-трафіком. Також вони виявлятимуть цілі для завдання ракетних ударів.

Зауважують, що раніше такі групи створювали в Сирії.

"Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців зберігати пильність й не наражати себе зайвий раз на небезпеку. Пам’ятайте, що опором окупації займаються люди з відповідною військовою підготовкою. Водночас найвища цінність людей на ТОТ є життя", - наголосили в Центрі національного спротиву.

15 листопада Центр національного спротиву повідомив, що на тимчасово окупованих територіях росіяни активно вербують підлітків через організацію "Юг молодой".