ФСБ прослуховувала співробітників єврейського агентства "Сохнут" і навіть втручалась у їх розмови, - The Jerusalem Post.
Агенти ФСБ прослуховували розмови співробітників "Сохнута" з майбутніми репатріантами і навіть втручалася в них
Про це пише The Jerusalem Post.
Під час однієї з розмов силовики перервали дзвінок, звинувативши співробітника московського офісу "Сохнута" у порушенні законів про конфіденційність.
Ретельно стежити за роботою Єврейського агентства феесбешники почали через велику кількість заявок російських євреїв на репатріацію до Ізраїлю — на день по 1000 нових.
Тільки за останні тижні кількість претендентів на алію зросла більш ніж удвічі (це якщо не рахувати стрибка наприкінці лютого-березня, коли війна в Україні тільки почалася.
- Нагадаємо, 21 липня 2022 року представники Міністерство юстиції Росії звернулися до Басманського суду із вимогою припинити на російській території діяльність Єврейського агентства з питань репатріації до Ізраїлю "Сохнут". Керівники російського відомства попросили суд ліквідувати в РФ агентство. Розгляд питання призначено на 28 липня цього року. В Ізраїль вже заявили, що рішення про заборону може підштовхнути країну приєднатися до санкцій проти Росії.
- Український політик Микола Княжицький зазначив, що цим кроком Путін намагається повернутись в часи СРСР, а для відродження імперії треба знищити "українських націоналістів" і "сіоністів".
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