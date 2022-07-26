Про це повідомляє видання Israel Hayom.

Прем'єр-міністр Яір Лапід доручив Міністерству закордонних справ підготувати низку політичних заходів проти Росії, які будуть застосовані в разі ліквідації нею російського відділення Єврейського агентства "Сохнут", некомерційної організації, яка сприяє імміграції до Ізраїлю.

Хоча Москва не назвала причин для закриття офісів агентства, офіційні особи заявили, що це, можливо, пов’язано з позицією Ізраїлю щодо вторгнення Росії в Україну.

Законодавці зустрілися в суботу, щоб обговорити це питання, під час якого деякі навіть запропонували Єрусалиму повністю змінити свою політику щодо війни. Водночас інші наголошували, що підхід має бути не лише "батогом", а й "пряником".

Політичне джерело повідомило Israel Hayom, що ізраїльська делегація, яка мала поїхати до Москви в суботу, щоб спробувати переконати російську владу припинити свої дії проти Єврейського агентства, не вилетіла, як планувалося, оскільки Росія ще не підтвердила їхні візи.

Очікується, що Лапід, який також є міністром закордонних справ, розгляне низку можливих заходів і ухвалить рішення найближчими днями. В Єрусалимі припускають, що підхід у формі тиску та "підняття ціни" є єдиним, який може бути ефективним проти Москви.

Тим не менш, очікується, що Ізраїль застосує підхід дій та обережності, оскільки Росія має можливість обмежити свободу дій Армії оборони Ізраїлю в Сирії, а деякі навіть побоюються, що вона може надати сучасні ракети Ірану.

Колишній посол в Росії та Україні Цві Маген заявив Israel Hayom, що Єрусалим має кілька варіантів тиску на Москву.

"Ізраїль може змінити свою де-факто нейтральну позицію щодо війни в Україні. Звичайно, це може мати негативні наслідки з російської сторони, але це варіант", - сказав він. "Крім того, Ізраїль може приєднатися до санкцій Заходу щодо Росії, частиною яких він наразі не є. Санкції, накладені на Москву, є результатом не рішення Ради Безпеки, а самостійних ініціатив США, Європи Союзу та інших країн і як такі не є обов’язковими для Ізраїлю".

За словами Магена, Ізраїль не слід обмежувати побоюваннями щодо його військової свободи дій у Сирії, оскільки Росія не прагне змінити статус-кво в цьому питанні.

"Складний політичний і військовий стан, у якому перебувають росіяни, дозволяє Ізраїлю вільніше чинити тиск на Москву", — сказав він, оцінивши, що Москва навряд чи виконає свою обіцянку закрити офіси Єврейського агентства в країні.

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