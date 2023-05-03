ФСБ РФ стверджує, що заарештувала "агентів української розвідки", які нібито готували замахи на керівників окупаційної влади Криму
Федеральна служба безпеки Росії оголосила про розкриття "агентурної мережі ГУР Міноборони України", які нібито готували замахи на керівників окупаційної влади Криму
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"ФСБ припинено діяльність агентурної мережі Головного управління розвідки Міноборони України, яка планувала здійснення серії резонансних диверсійно-терористичних актів у Криму", - заявили у ФСБ.
Там стверджують, що мережею нібито готувалися замахи на голову окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова та очільника тамтешнього "парламенту" Володимира Костянтинова, а також диверсії на об'єктах транспортної інфраструктури півострова.
"Встановлено, що безпосереднім організатором терактів і координатором підготовки вбивств високопосадовців є близький до начальника ГУР МОУ Кирила Буданова офіцер резерву військової розвідки Роман Машовець, 1976 року народження, який займає з 2020 року посаду заступника керівника Офісу президента України Володимира Зеленського", - заявили у ФСБ.
Також у РФ кажуть, що затримали "членів глибоко законспірованої агентурної групи ГУР МОУ", які діяли в Криму - громадян Росії та України Віктора Підвального, Олександра Литвиненка, Сергія Кривошеїна, Костянтин Євмененка, Ігоря Зоріна та Сергія Войнаровського. Їх звинувачують у підготовці терактів, стеженні за чиновниками із застосуванням спеціальних технічних засобів та придбанні вогнепальної зброї.
Також у ФСБ заявили, що нібито викрили організований українськими спецслужбами міжнародний контрабандний канал з Болгарії, що проходив через території Туреччини та Грузії, до Росії, яким постачалися вибухові речовини та компоненти вибухових пристроїв під виглядом побутових електроплит.
- 14 квітня ФСБ повідомила про затримання двох "учасників" кримськотатарського добровольчого батальйону у тимчасово окупованому Криму.
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