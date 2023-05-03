Про це повідомляють російські ЗМІ.

"ФСБ припинено діяльність агентурної мережі Головного управління розвідки Міноборони України, яка планувала здійснення серії резонансних диверсійно-терористичних актів у Криму", - заявили у ФСБ.

Там стверджують, що мережею нібито готувалися замахи на голову окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова та очільника тамтешнього "парламенту" Володимира Костянтинова, а також диверсії на об'єктах транспортної інфраструктури півострова.

"Встановлено, що безпосереднім організатором терактів і координатором підготовки вбивств високопосадовців є близький до начальника ГУР МОУ Кирила Буданова офіцер резерву військової розвідки Роман Машовець, 1976 року народження, який займає з 2020 року посаду заступника керівника Офісу президента України Володимира Зеленського", - заявили у ФСБ.

Також у РФ кажуть, що затримали "членів глибоко законспірованої агентурної групи ГУР МОУ", які діяли в Криму - громадян Росії та України Віктора Підвального, Олександра Литвиненка, Сергія Кривошеїна, Костянтин Євмененка, Ігоря Зоріна та Сергія Войнаровського. Їх звинувачують у підготовці терактів, стеженні за чиновниками із застосуванням спеціальних технічних засобів та придбанні вогнепальної зброї.

Також у ФСБ заявили, що нібито викрили організований українськими спецслужбами міжнародний контрабандний канал з Болгарії, що проходив через території Туреччини та Грузії, до Росії, яким постачалися вибухові речовини та компоненти вибухових пристроїв під виглядом побутових електроплит.