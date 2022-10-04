ФСБ влаштувала фільтрацію для українців на кордоні РФ з Естонією, люди в чергах по 5-6 діб, - радник мера Маріуполя
Федеральна служба безпеки Росії розгорнула фільтраційний пункт для українців на кордоні з Естонією, росіяни арештовують людей та не випускають чоловіків через кордон
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі Еспресо.
"Багато маріупольців до анексії вагались чи їхати, чи чекати ЗСУ в місті - зараз вони прийняли остаточне рішення. Дуже багато людей виїжджають з Маріуполя, однак ми зіткнулись з новою проблемою", - зазначив він.
Андрющенко наголосив, що проблемна ситуація виникла на кордоні Росії та Естонії, в районі міста Івангород.
"Те, що ми спостерігали поблизу Маріуполя - ФСБ влаштувало фактично фільтраційний пункт для українців - там є маріупольці, бердянці, мелітопольці і частково херсонці. Василівка закрита і єдиний шлях через Естонію. Станом на зараз, черга така, що люди чекають по 5-6 діб. Там ще навала росіян, які намагаються втекти від мобілізації", - розповів радник мера.
За його даними, ФСБ дуже щільно фільтрує українців і у черзі декілька тисяч українців.
"Люди в автівках, умов ніяких. Люди звідти повідомляють, що є вже арешти, не випускають чоловіків до Естонії. В першу чергу обслуговують росіян, тому черга збільшується і пропускна можливість падає. ситуація катастрофічна, маріупольці розповідають жахливі речі. Ні ФСБшники, ні цивільні росіяни про них не піклуються. Кажуть, що те ж саме було в Маріуполі, коли була велика хвиля евакуації - такі ж фільтраційні заходи влаштовують росіяни уже на своєму кордоні", - підсумував Андрющенко.
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