Фукуяма назвав причину різкого невдоволення Україною з боку Кремля
Нинішня фаза напруження у стосунках Києва з Москвою викликана фактом озброєння ЗСУ турецькими "байрактарами"
Такої точки зору дотримується американський політолог Френсіс Фукуяма, про що він заявив 27 листопада 2021 року, передає Еспресо.TV.
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"Використання Україною турецьких безпілотників може кардинально змінити ситуацію", - зазначив Фукуяма в своєму твіттері.
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"Тому Москва, схоже, так стурбована цим питанням", - наголосив він.
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