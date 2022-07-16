Фукуяма попередив Україну про загрози, які несе повернення Трампа до Білого дому
Філософ та політолог Френсіс Фукуяма заявив, що у разі повернення Дональда Трампа на посаду президента США, Україна може залишитися без підтримки Вашингтона
Про це повідомляє DW.
За його словами, підтримка України з боку республіканців у США поступово слабшає.
"Трамп при цьому знаходиться на іншому боці – він налаштований проросійськи, не проукраїнськи. Очевидно, що якщо він повернеться у 2024 році на пост президента, це може вирішити всі проблеми Росії на сьогодні, тому що Трамп має намір вивести США з НАТО. Таким чином, Кремль досягне своєї головної мети просто завдяки зміні курсу американської політики. Ось чому я вважаю вкрай важливим, щоб Україна досягла певного прогресу та перехопила ініціативу на полі бою протягом літа", - сказав Фукуяма.
Він підкреслив, що єдність на Заході залежить від того, чи вірять люди в те, що у найближчій перспективі ймовірне військове вирішення проблеми в Україні.
"Якщо ж візьме гору думка, що ситуація зайшла в безвихідь, яка триватиме вічно, тоді, думаю, виникнуть тріщини в єдності Заходу, і буде більше закликів до України віддати територію, щоб зупинити війну", - переконаний Фукуяма.
- 14 липня США Дональд Трамп заявив, що планує знову взяти участь у виборах у 2024 році.
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