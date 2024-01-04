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Фунчоза: два смачні та ситні рецепти на кожен день

4 січня, 2024 четвер
09:00
рецепти Фунчоза з м'ясом

Як приготувати фунчозу з м'ясом або грибами, ви зможете дізнатися в нашому матеріалі. Цікавий варіант обіду по-азійськи, що сподобається кожному члену родини

Фунчоза – це відмінний варіант для приготування швидкого та смачного обіду чи вечері. У цій статті ви знайдете два простих і водночас смачних рецепти, які допоможуть урізноманітнити ваш раціон.

Фунчоза - це тонкі стрічки рисової локшини, які зазвичай виготовляються в країнах Південно-Східної Азії, таких як Китай, В'єтнам або Таїланд.  Рисове борошно або крохмаль, з яких робиться фунчоза, добре вбирають різні соуси та заправки, тому вона дуже часто буває основою для страв.

Фунчоза: рецепт з м'ясом та овочами

рецепт ФунчозИ з м'ясом та овочами

Інгредієнти:

  • м'ясо – 300 г
  • фунчоза - 1 упаковка
  • томати – 1 шт.
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • солодкий перець – 3 шт.
  • морква – 1 шт.  
  • огірки – 4 шт.
  • часник – 3-5 зубчиків
  • кінза – 1 пучок
  • оцет 9% - 3 ст. л.
  • соєвий соус – 3 ст. л.
  • олія соняшникова – 100 мл
  • спеції (коріандр, солодка паприка, гостра паприка, чорний перець) - до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Фунчозу залити окропом та залишити так на 15 хвилин. Потім промити холодною водою та перекласти на друшляк, щоб позбутися зайвої води.
  2. Огірки нарізаємо соломкою, а очищену моркву натираємо на тертці для моркви по-корейськи. Змішуємо овочі в окремій посудині, додаємо сіль, цукор та залишаємо на 20 хвилин.  
  3. М'ясо нарізаємо соломкою. Ставимо пательню з олією на вогонь та смажимо м'ясо до готовності. Потім додаємо соєвий соус, нарізані півкільцями цибулю та перець. Коли овочі трохи підсмажаться, вимикаємо вогонь.
  4. До м'яса додаємо промариновану моркву з огірком і нарізані соломкою помідори, кінзу. Потім перекладаємо фунчозу, додаємо спеції та вичавлюємо часник.
  5. В іншій сковорідці добре розігріваємо олію. Переливаємо її в сковорідку з фунчозою та овочами. Додаємо оцет, добре перемішуємо та куштуємо на смак, якщо потрібно, додаємо сіль. Накриваємо кришкою та залишаємо настоятися на 15-20 хвилин. Готово!

Фото: Freepik

Фунчоза: рецепт з грибами та м'ясом

Інгредієнти:

  • фунчоза – 200 г
  • яловичина (можна інше м'ясо) – 350 г
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • морква – 1 шт.  
  • часник – 5 зубчиків (3 ст. л.)
  • солодкий перець – 2 шт.
  • печериці – 300 г
  • соєвий соус – 4 ст. л. для маринаду + 5 ст. л. для заправки страви
  • кунжутна олія – 1 ст. л. для маринаду + 2 ст. л. для заправки страви
  • соняшникова олія – 2-3 ст. л.
  • спеції (до смаку)
  • цукор – 1 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Гриби очищаємо та нарізаємо пластинками. Часник вичавлюємо або нарізаємо дрібно за допомогою ножа. М'ясо нарізаємо соломкою.
  2. В посудину викладаємо підготовлені інгредієнти: м'ясо, половину нарізаних грибів, дві столові ложки часнику. Додаємо соєвий соус та кунжутну олію. Все добре перемішуємо та відправляємо в холодильник маринуватись.
  3. Цибулю, моркву та солодкий перець очищаємо, нарізаємо соломкою.
  4. Каструлю з водою ставимо на вогонь. Після закипання додаємо фунчозу. Варимо на середньому вогні 6 хвилин. Промиваємо холодною водою та викладаємо на друшляк.   
  5. У сковорідку наливаємо соняшникову олію, добре розігріваємо. Смажимо спочатку гриби, що залишись, а потім додаємо цибулю.
  6. Коли овочі будуть готові, прибираємо їх зі сковорідки та смажимо інші овочі. З додаванням невеликої кількості олії готуємо моркву (вона повинна стати еластичною та не ламатися, якщо згинати). Потім додаємо перець, він має підрум'янитися. Всі овочі поки відкладаємо.
  7. Смажимо промариноване м'ясо з грибами до готовності, додаємо спеції.
  8. Збираємо страву. У глибоку миску викладаємо рисову локшину, додаємо всі смажені овочі, м'ясо, соєвий соус, цукор, спеції, часник та все добре перемішуємо.

Смачного!

Фото: Pinterest

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