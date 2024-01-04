Фунчоза: два смачні та ситні рецепти на кожен день
Як приготувати фунчозу з м'ясом або грибами, ви зможете дізнатися в нашому матеріалі. Цікавий варіант обіду по-азійськи, що сподобається кожному члену родини
Фунчоза – це відмінний варіант для приготування швидкого та смачного обіду чи вечері. У цій статті ви знайдете два простих і водночас смачних рецепти, які допоможуть урізноманітнити ваш раціон.
Фунчоза - це тонкі стрічки рисової локшини, які зазвичай виготовляються в країнах Південно-Східної Азії, таких як Китай, В'єтнам або Таїланд. Рисове борошно або крохмаль, з яких робиться фунчоза, добре вбирають різні соуси та заправки, тому вона дуже часто буває основою для страв.
Фунчоза: рецепт з м'ясом та овочами
Інгредієнти:
- м'ясо – 300 г
- фунчоза - 1 упаковка
- томати – 1 шт.
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- солодкий перець – 3 шт.
- морква – 1 шт.
- огірки – 4 шт.
- часник – 3-5 зубчиків
- кінза – 1 пучок
- оцет 9% - 3 ст. л.
- соєвий соус – 3 ст. л.
- олія соняшникова – 100 мл
- спеції (коріандр, солодка паприка, гостра паприка, чорний перець) - до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Фунчозу залити окропом та залишити так на 15 хвилин. Потім промити холодною водою та перекласти на друшляк, щоб позбутися зайвої води.
- Огірки нарізаємо соломкою, а очищену моркву натираємо на тертці для моркви по-корейськи. Змішуємо овочі в окремій посудині, додаємо сіль, цукор та залишаємо на 20 хвилин.
- М'ясо нарізаємо соломкою. Ставимо пательню з олією на вогонь та смажимо м'ясо до готовності. Потім додаємо соєвий соус, нарізані півкільцями цибулю та перець. Коли овочі трохи підсмажаться, вимикаємо вогонь.
- До м'яса додаємо промариновану моркву з огірком і нарізані соломкою помідори, кінзу. Потім перекладаємо фунчозу, додаємо спеції та вичавлюємо часник.
- В іншій сковорідці добре розігріваємо олію. Переливаємо її в сковорідку з фунчозою та овочами. Додаємо оцет, добре перемішуємо та куштуємо на смак, якщо потрібно, додаємо сіль. Накриваємо кришкою та залишаємо настоятися на 15-20 хвилин. Готово!
Фото: Freepik
Фунчоза: рецепт з грибами та м'ясом
Інгредієнти:
- фунчоза – 200 г
- яловичина (можна інше м'ясо) – 350 г
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- морква – 1 шт.
- часник – 5 зубчиків (3 ст. л.)
- солодкий перець – 2 шт.
- печериці – 300 г
- соєвий соус – 4 ст. л. для маринаду + 5 ст. л. для заправки страви
- кунжутна олія – 1 ст. л. для маринаду + 2 ст. л. для заправки страви
- соняшникова олія – 2-3 ст. л.
- спеції (до смаку)
- цукор – 1 ст. л.
Покроковий рецепт приготування:
- Гриби очищаємо та нарізаємо пластинками. Часник вичавлюємо або нарізаємо дрібно за допомогою ножа. М'ясо нарізаємо соломкою.
- В посудину викладаємо підготовлені інгредієнти: м'ясо, половину нарізаних грибів, дві столові ложки часнику. Додаємо соєвий соус та кунжутну олію. Все добре перемішуємо та відправляємо в холодильник маринуватись.
- Цибулю, моркву та солодкий перець очищаємо, нарізаємо соломкою.
- Каструлю з водою ставимо на вогонь. Після закипання додаємо фунчозу. Варимо на середньому вогні 6 хвилин. Промиваємо холодною водою та викладаємо на друшляк.
- У сковорідку наливаємо соняшникову олію, добре розігріваємо. Смажимо спочатку гриби, що залишись, а потім додаємо цибулю.
- Коли овочі будуть готові, прибираємо їх зі сковорідки та смажимо інші овочі. З додаванням невеликої кількості олії готуємо моркву (вона повинна стати еластичною та не ламатися, якщо згинати). Потім додаємо перець, він має підрум'янитися. Всі овочі поки відкладаємо.
- Смажимо промариноване м'ясо з грибами до готовності, додаємо спеції.
- Збираємо страву. У глибоку миску викладаємо рисову локшину, додаємо всі смажені овочі, м'ясо, соєвий соус, цукор, спеції, часник та все добре перемішуємо.
Смачного!
Фото: Pinterest
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