Фунчоза: два смачні та ситні рецепти на кожен день

Фунчоза – це відмінний варіант для приготування швидкого та смачного обіду чи вечері. У цій статті ви знайдете два простих і водночас смачних рецепти, які допоможуть урізноманітнити ваш раціон.

Фунчоза - це тонкі стрічки рисової локшини, які зазвичай виготовляються в країнах Південно-Східної Азії, таких як Китай, В'єтнам або Таїланд. Рисове борошно або крохмаль, з яких робиться фунчоза, добре вбирають різні соуси та заправки, тому вона дуже часто буває основою для страв.

Фунчоза: рецепт з м'ясом та овочами

Інгредієнти:

м'ясо – 300 г

фунчоза - 1 упаковка

томати – 1 шт.

цибуля ріпчаста – 1 шт.

солодкий перець – 3 шт.

морква – 1 шт.

огірки – 4 шт.

часник – 3-5 зубчиків

кінза – 1 пучок

оцет 9% - 3 ст. л.

соєвий соус – 3 ст. л.

олія соняшникова – 100 мл

спеції (коріандр, солодка паприка, гостра паприка, чорний перець) - до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Фунчозу залити окропом та залишити так на 15 хвилин. Потім промити холодною водою та перекласти на друшляк, щоб позбутися зайвої води. Огірки нарізаємо соломкою, а очищену моркву натираємо на тертці для моркви по-корейськи. Змішуємо овочі в окремій посудині, додаємо сіль, цукор та залишаємо на 20 хвилин. М'ясо нарізаємо соломкою. Ставимо пательню з олією на вогонь та смажимо м'ясо до готовності. Потім додаємо соєвий соус, нарізані півкільцями цибулю та перець. Коли овочі трохи підсмажаться, вимикаємо вогонь. До м'яса додаємо промариновану моркву з огірком і нарізані соломкою помідори, кінзу. Потім перекладаємо фунчозу, додаємо спеції та вичавлюємо часник. В іншій сковорідці добре розігріваємо олію. Переливаємо її в сковорідку з фунчозою та овочами. Додаємо оцет, добре перемішуємо та куштуємо на смак, якщо потрібно, додаємо сіль. Накриваємо кришкою та залишаємо настоятися на 15-20 хвилин. Готово!

Фото: Freepik

Фунчоза: рецепт з грибами та м'ясом

Інгредієнти:

фунчоза – 200 г

яловичина (можна інше м'ясо) – 350 г

цибуля ріпчаста – 1 шт.

морква – 1 шт.

часник – 5 зубчиків (3 ст. л.)

солодкий перець – 2 шт.

печериці – 300 г

соєвий соус – 4 ст. л. для маринаду + 5 ст. л. для заправки страви

кунжутна олія – 1 ст. л. для маринаду + 2 ст. л. для заправки страви

соняшникова олія – 2-3 ст. л.

спеції (до смаку)

цукор – 1 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

Гриби очищаємо та нарізаємо пластинками. Часник вичавлюємо або нарізаємо дрібно за допомогою ножа. М'ясо нарізаємо соломкою. В посудину викладаємо підготовлені інгредієнти: м'ясо, половину нарізаних грибів, дві столові ложки часнику. Додаємо соєвий соус та кунжутну олію. Все добре перемішуємо та відправляємо в холодильник маринуватись. Цибулю, моркву та солодкий перець очищаємо, нарізаємо соломкою. Каструлю з водою ставимо на вогонь. Після закипання додаємо фунчозу. Варимо на середньому вогні 6 хвилин. Промиваємо холодною водою та викладаємо на друшляк. У сковорідку наливаємо соняшникову олію, добре розігріваємо. Смажимо спочатку гриби, що залишись, а потім додаємо цибулю. Коли овочі будуть готові, прибираємо їх зі сковорідки та смажимо інші овочі. З додаванням невеликої кількості олії готуємо моркву (вона повинна стати еластичною та не ламатися, якщо згинати). Потім додаємо перець, він має підрум'янитися. Всі овочі поки відкладаємо. Смажимо промариноване м'ясо з грибами до готовності, додаємо спеції. Збираємо страву. У глибоку миску викладаємо рисову локшину, додаємо всі смажені овочі, м'ясо, соєвий соус, цукор, спеції, часник та все добре перемішуємо.

Смачного!

Фото: Pinterest