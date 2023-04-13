"Володимир – мешканець Бучі, він з першого дня повномасштабного вторгнення долучився до лав тероборони, а після деокупації Київщини продовжив гнати ворога з України на східному напрямі. Влітку ми вже збирали для нього кошти, тоді вдалося купити снайперську гвинтівку та тепловізор для неї", – пригадує Вадим Осадчий, друг снайпера Володимира Вакуленка.

Під час виконання бойового завдання під Бахмутом у січні 2023 року Володимир отримав поранення від ворожого фугасу. Перше, що він попросив у друзів під час дзвінка з лікарні – допомогти купити зброю та спорядження замість втрачених.

Невдовзі друзі Володимира зібрали близько мільйона гривень, повідомляє сайт "Фундації Течія". За ці кошти купили нову гвинтівку, авто та інші корисні речі. А до Фундації звернулися з проханням придбати спеціальний снайперський тепловізор.

"Наша команда спрацювала дуже швидко, і буквально за кілька днів тепловізор був у Володимира. Тепер він зможе без проблем працювати у будь-який час доби", – розповів Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA та директор ГО "Фундація Течія".

До речі, допоки Володимир Вакуленко відновлювався від травми, Президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ГО "Фундація Течія" придбала для Сил оборони України оптики та тепловізійного обладнання на $5,28 млн. Детальний звіт про допомогу від організації протягом першого року великої війни можна прочитати за посиланням.