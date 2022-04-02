Фуркади, ідіть на##й: Чемпіон світу Підручний звернувся до французьких біатлоністів, які стали на захист збірної Росії
Український біатлоніст Дмитро Підручний обурився через інтерв'ю француза Сімона Фуркада, який висловився проти відсторонення збірної Росії від міжнародних змагань
Про це Підручний написав у Instagram.
Таким чином українець відреагував на інтерв'ю Фуркада російському телеканалу "Матч ТВ", в якому він виступив проти відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.
"Вчорашнє інтерв’ю Сімона Фуркада російським журналістам мене сильно обурило. Тому я вирішив все-таки знайти час, щоб висловити свою думку щодо ролі спорту у політиці та війні. По-перше, Мартен і Сімон Фуркади, йдіть на##й. Сподіваюся, ваші діти ніколи не відчують той біль, з яким зустрілись українські діти. Діти, які покинули свої домівки, які чули звуки вибухів, які бачили, як їхніх мам гвалтують, а рідних вбивають", - написав Підручний.
Він наголосив, що шкодує, що віддав голос за Мартена Фуркада в комісію МОК
"І що такі великі спортсмени виявились лайняними людьми. Як можна казати, що спорт поза політикою, коли в Москві на концерті на підтримку війни, було чимало спортсменів з літерою Z на одязі? Це вони такі невинні і страждають через владу? Спорт завжди був маркетинговим інструментом для будь-якої країни, тому фраза "спорт поза політикою" ніколи не була для мене об’єктивною, а зараз тим паче", - зазначив Підручний.
Він наголосив, що для нього мовчання російських і білоруських спортсменів означає, що вони зробили свій вибір на підтримку війни.
"Мені зовсім не шкода, що їх не буде ні на яких міжнародних змаганнях, бо я вважаю, що весь народ росії та білорусії несе відповідальність за того, кого вони обрали і кому пробачали злочини раніше. Недавні соцопитування в росії показують, що понад 80% росіян підтримують воєнні дії та вбивства в Україні. Я не здивуюсь, якщо серед них є і біатлоністи", - продовжив Підручний.
Він також побажав російським біатлоністам, які виступають за Україну, та досі не висловили своєї позиції, залишатися у РФ.
"Щодо натуралізованих спортсменів, що вже не перший рік виступають під нашим прапором, але які від початку війни ніяк не показали свою позицію – сподіваюся вас більше ніколи не побачити ні на тренувальних зборах, ні на змаганнях. Ви виїхали в рашу, то там і залишайтесь", - порадив Підручний, який є чемпіоном світу-2019 у гонці переслідування.
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