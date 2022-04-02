Фуркади, ідіть на##й: Чемпіон світу Підручний звернувся до французьких біатлоністів, які стали на захист збірної Росії

Про це Підручний написав у Instagram.

Таким чином українець відреагував на інтерв'ю Фуркада російському телеканалу "Матч ТВ", в якому він виступив проти відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.

"Вчорашнє інтерв’ю Сімона Фуркада російським журналістам мене сильно обурило. Тому я вирішив все-таки знайти час, щоб висловити свою думку щодо ролі спорту у політиці та війні. По-перше, Мартен і Сімон Фуркади, йдіть на##й. Сподіваюся, ваші діти ніколи не відчують той біль, з яким зустрілись українські діти. Діти, які покинули свої домівки, які чули звуки вибухів, які бачили, як їхніх мам гвалтують, а рідних вбивають", - написав Підручний.

Він наголосив, що шкодує, що віддав голос за Мартена Фуркада в комісію МОК

"І що такі великі спортсмени виявились лайняними людьми. Як можна казати, що спорт поза політикою, коли в Москві на концерті на підтримку війни, було чимало спортсменів з літерою Z на одязі? Це вони такі невинні і страждають через владу? Спорт завжди був маркетинговим інструментом для будь-якої країни, тому фраза "спорт поза політикою" ніколи не була для мене об’єктивною, а зараз тим паче", - зазначив Підручний.

Він наголосив, що для нього мовчання російських і білоруських спортсменів означає, що вони зробили свій вибір на підтримку війни.

"Мені зовсім не шкода, що їх не буде ні на яких міжнародних змаганнях, бо я вважаю, що весь народ росії та білорусії несе відповідальність за того, кого вони обрали і кому пробачали злочини раніше. Недавні соцопитування в росії показують, що понад 80% росіян підтримують воєнні дії та вбивства в Україні. Я не здивуюсь, якщо серед них є і біатлоністи", - продовжив Підручний.

Він також побажав російським біатлоністам, які виступають за Україну, та досі не висловили своєї позиції, залишатися у РФ.

"Щодо натуралізованих спортсменів, що вже не перший рік виступають під нашим прапором, але які від початку війни ніяк не показали свою позицію – сподіваюся вас більше ніколи не побачити ні на тренувальних зборах, ні на змаганнях. Ви виїхали в рашу, то там і залишайтесь", - порадив Підручний, який є чемпіоном світу-2019 у гонці переслідування.

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