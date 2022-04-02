English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Спорт Фуркади, ідіть на##й: Чемпіон світу Підручний звернувся до французьких біатлоністів, які стали на захист збірної Росії

Фуркади, ідіть на##й: Чемпіон світу Підручний звернувся до французьких біатлоністів, які стали на захист збірної Росії

2 квітня, 2022 субота
17:54
Спорт Дмитро Підручний

Український біатлоніст Дмитро Підручний обурився через інтерв'ю француза Сімона Фуркада, який висловився проти відсторонення збірної Росії від міжнародних змагань

Про це Підручний написав у Instagram. 

Таким чином українець відреагував на інтерв'ю Фуркада російському телеканалу "Матч ТВ", в якому він виступив проти відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань. 

"Вчорашнє інтерв’ю Сімона Фуркада російським журналістам мене сильно обурило. Тому я вирішив все-таки знайти час, щоб висловити свою думку щодо ролі спорту у політиці та війні. По-перше, Мартен і Сімон Фуркади, йдіть на##й. Сподіваюся, ваші діти ніколи не відчують той біль, з яким зустрілись українські діти. Діти, які покинули свої домівки, які чули звуки вибухів, які бачили, як їхніх мам гвалтують, а рідних вбивають", - написав Підручний.  

Він наголосив, що шкодує, що віддав голос за Мартена Фуркада в комісію МОК

"І що такі великі спортсмени виявились лайняними людьми. Як можна казати, що спорт поза політикою, коли в Москві на концерті на підтримку війни, було чимало спортсменів з літерою Z на одязі? Це вони такі невинні і страждають через владу? Спорт завжди був маркетинговим інструментом для будь-якої країни, тому фраза "спорт поза політикою" ніколи не була для мене об’єктивною, а зараз тим паче", - зазначив Підручний. 

Він наголосив, що для нього мовчання російських і білоруських спортсменів означає, що вони зробили свій вибір на підтримку війни. 

"Мені зовсім не шкода, що їх не буде ні на яких міжнародних змаганнях, бо я вважаю, що весь народ росії та білорусії несе відповідальність за того, кого вони обрали і кому пробачали злочини раніше. Недавні соцопитування в росії показують, що понад 80% росіян підтримують воєнні дії та вбивства в Україні. Я не здивуюсь, якщо серед них є і біатлоністи", - продовжив Підручний. 

Він також побажав російським біатлоністам, які виступають за Україну, та досі не висловили своєї позиції, залишатися у РФ.  

"Щодо натуралізованих спортсменів, що вже не перший рік виступають під нашим прапором, але які від початку війни ніяк не показали свою позицію – сподіваюся вас більше ніколи не побачити ні на тренувальних зборах, ні на змаганнях. Ви виїхали в рашу, то там і залишайтесь", - порадив Підручний, який є чемпіоном світу-2019 у гонці переслідування. 

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

біатлон
збірна Росії
Мартен Фуркад
війна з Росією
дискваліфікація
IBU
Дмитро Підручний
відсторонення
Сімон Фуркад
Читайте також:
Харків обстріл
1 квітня, 2022 п'ятниця
Ворог стягує війська у харківському напрямку, – боєць ТрО
переговори України з Росією
1 квітня, 2022 п'ятниця
Британія не рекомендує Україні підписувати мирну угоду з РФ найближчим часом, а дочекатись більш сильної позиції, - Times
ЗСУ
1 квітня, 2022 п'ятниця
В Станіславі на Херсонщині тривають сильні бої, місто на межі гуманітарної катастрофи, — депутат Херсонської облради
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.68
  • EUR
    Купівля 32.36
    Продаж 32.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
2 квітня
19:14
Серед російських військових паніка через радіаційне опромінення в Чорнобильській зоні, - Генштаб ЗСУ
19:10
Фракція "ЄС" у Київраді закликає міську владу продовжити заборону на продаж алкогольних напоїв в умовах воєнного стану, - Марина Порошенко
18:47
Пожежа на нафтобазі Бєлгорода
Ракета, що розірвалася під Бєлгородом, прилетіла з Росії, а не з України, - Conflict Intelligence Team
18:45
газопровод
Литва цілком відмовилась від газу з РФ, - міністр енергетики
18:42
У Празі запрацювала радіостанція, яка допомагає адаптуватись українським біженцям
18:26
Ексклюзив
окупанти
Рашисти з одного боку виводять свою техніку в Росію, з іншого заводять нові сили на територію Сумської області,- Живицький
18:24
мобільний зв'язок
Укртелеком відновив зв'язок усюди, крім Луганщини, а Vodafone біля Ірпіня встановив першу станцію на базі Starlink, - Держспецзв'язку
18:23
залізничний вагон
ДБР націоналізує майже 1,5 тис. залізничних вагонів з РФ та Білорусі
18:00
артобстріл
Рашисти влучили у районну лікарню в окупованій Балаклії, - голова Харівської ОВА Синєгубов
17:53
російська ракета
Росія завдала ракетних ударів по Миргороду, - ОВА
17:49
Папа Римський
Папа Римський зустрівся з українськими біженцями перед першою міжнародною поїздкою у 2022 році
17:33
Посівна
Посівна почалась у 21 області. Прогнозовані площі посіву цьогоріч скоротяться на чверть, - Мінагрополітики
17:31
Пошта Польщі
Пошта Польщі безкоштовно пересилатиме до України посилки з позначкою "гуманітарна допомога"
17:29
Ілон Маск побудує в Україні наземну станцію супутникового інтернету Starlink
17:23
підтоплння
На Харківщині росіяни підірвали дамбу на річці Оскол, підтопило частину однойменного села. Вода дійшла до Святогорська на Донеччині
17:09
У Нідерландах круїзний лайнер використовуватимуть як притулок для українських біженців
17:04
G7 Країни Великої сімки
Країни G7 пообіцяли Україні економічну та гуманітарну підтримку
17:03
Гуманітарні коридори евакуація
З Луганщини евакуювали майже 2,7 тис. осіб, – голова ОВА
17:00
папір
У РФ пачку офісного паперу продають за ціною двох акцій "Сбербанку"
16:51
Харчишин показав фото залишків свого будинку під Гостомелем, зруйнованого росіянами
16:46
школа
Міносвіти рекомендує школам самостійно обрати дату завершення навчання
16:43
Одеса
Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба, але ми готові протидіяти, - ОК "Південь"
16:40
ЗСУ
На ведення воєнних дій Україна витрачає $10 млрд на місяць, - Мінфін
16:37
біженці
Острів Джерсі прихистив 14 українських біженців
16:33
яхта New Vogue
В Італії заарештували російську яхту вартістю понад 3 млн євро
16:27
Михайло Подоляк
Або скажіть: "Воюйте до останнього українця", - Подоляк закликав світ запровадити ембарго на енергоресурси з РФ або закрити порти для танкерів
16:18
Ілля Новіков
Адвокат Ілля Новіков: група наших юристів за дорученням Порошенка фіксує факти злочинів російських окупантів у Бучі для міжнародних судів
16:16
Катерина Павленко
Солістка українського гурту Go_A виконає пісню Леннона перед футбольним матчем "Ювентус" - "Інтер" в Італії
16:15
окупанти обстріляли залізничну станцію
Вибухнули вагони: РФ завдала двох ракетних ударів в районі Павлограду, поранена людина, - Дніпропетровська ОВА
16:05
Зеленський
"Всі винні мають бути покарані": Зеленський обговорив із президентом Латвії злочини РФ
16:01
Придністров'я солдат
Молдова заперечила дані Генштабу ЗСУ щодо мобілізації росіян в окупованому Придністров'ї
15:56
кадирівці
Кадирівці у Маріуполі задля розваги стріляють дітям по ногах, – СБУ
15:43
суд ООН
Прокурорка у справі проти югославського диктатора Мілошевича закликала суд ООН видати ордер на арешт Путіна
15:42
хакер
Китай звинуватили у кібератаках проти України перед вторгненням Росії
15:24
кібервійська України
У ніч вторгнення Росія намагалась знищити весь кіберзахист України, – СБУ
15:21
Київ оборона війна
У трьох ОТГ на Київщині запроваджують комендантську годину майже на три дні, - мер Броварів
15:15
Мірча Луческу
Луческу розповів, у якій країні на час війни базуватимуться київське "Динамо"
15:08
ракета рф
У Кривому Розі снаряд від російського "Смерчу" забрав життя батька й сина. Вони його принесли додому
15:07
Роберт Габек
"Ми не маємо робити кроків, щоб ФРН стала мішенню для Росії": віцеканцлер Німеччини виступив проти збільшення військової допомоги Україні
14:51
Матеуш Моравецький
Прем'єр Польщі розкритикував ЄС за "гру в рулетку" з санкціями проти РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV