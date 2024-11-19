"1000 днів боротьби і відваги": збірна України перед грою Ліги націй показала футболку з особливим номером

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на Telegram-канал УАФ.

Перед матчем Ліги націй з Албанією зʼявились фото з роздягальні з футболками гравців збірної України.

Серед інших була й футболка з номером "1000", яка символізує тисячний день повномасштабної війни в Україні.

"1000 днів боротьби і відваги. За Україну", - йдеться у повідомленні під фото.