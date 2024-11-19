"1000 днів боротьби і відваги": збірна України перед грою Ліги націй показала футболку з особливим номером
В Українській асоціації футболу звернули увагу, що сьогодні - 1000-й день повномасштабного вторгнення Росії
Про це Еспресо.TV пише з посиланням на Telegram-канал УАФ.
Перед матчем Ліги націй з Албанією зʼявились фото з роздягальні з футболками гравців збірної України.
Серед інших була й футболка з номером "1000", яка символізує тисячний день повномасштабної війни в Україні.
"1000 днів боротьби і відваги. За Україну", - йдеться у повідомленні під фото.
- Сьогодні, 19 листопада, збірна України з футболу зіграє проти Албанії у 6-му турі групового раунду Ліги націй. Еспресо проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
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