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Головна Футбол Албанія - Україна: де та коли дивитися матч Ліги націй
Анонс

Албанія - Україна: де та коли дивитися матч Ліги націй

Дмитро Марценишин
19 листопада, 2024 вiвторок
16:04
Футбол Володимир Бражко (ліворуч), Україна - Албанія

У вівторок, 19 листопада, збірна України зустрічається в Тирані з Албанією у заключному турі Ліги націй

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

Матч Албанія - Україна відбудеться в Тирані та розпочнеться о 21:45.  Наживо його покажуть Megogo та регіональні телеканали Суспільного. 

Ліга націй

6-й тур

Ліга B. Група 1

Албанія - Україна 

19 листопада, Air Albania Stadium

Початок - 21:45 

Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного 

Як збірна України виступає в Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1. 

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

У 5-му турі Ліги націй збірна України в Батумі розділила очки з Грузією - 1:1, а Чехія на виїзді з Албанією - 0:0. 

Перед завершальним туром Україна з 5 балами посідає в турнірній таблиці групи 1 останнє місце. Грузія та Албанія мають по 7 очок, Чехія - 8. 

Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які там фінішують слідом за переможцями.   

Теги:
Спорт
Збірна України
Ліга націй
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