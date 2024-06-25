Англія зіграла внічию проти Словенії та з першого місця вийшла у плей-офф Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Англія - Словенія, який проходив у Кельні, закінчився несподіваною нічиєю 0:0. На двох команди видали лише 4 удари у площину воріт.

У турнірній таблиці групи C збірна Англії залишилась на першій позиції й з 5 балами вийшла у плей-офф. Данія та Словенія розділили другу-третю позицію, у них по 3 очки. Сербія набрала лише пункти та вилетіла з Євро-2024.

Євро-2024

Група C. 3-й тур

25 червня

Англія - Словенія 0:0

Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

Україна набрала 3 очка та вийшла на друге місце у групі E. Словаччина з 3 пунктами опустилася на третю позицію. Лідирує Румунія, яка також має 3 бали. Бельгія поки не здобула жодного очка та 22 червня у 2-му турі зустрінеться з румунами.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Гра відбудеться 26 червня о 19:00.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.