"Аргентина із Мессі є фаворитом Олімпіади": тренер збірної України про жеребкування Ігор-2024

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За словами Руслана Ротаня, Аргентина, за яку в Парижі виявив намір зіграти Ліонель Мессі, є одним із головних фаворитів турніру.

"Група випала досить сильна, утім, на Олімпіаді слабких команд і не буває. Аргентина не потребує рекомендацій, це один з головних фаворитів турніру, ще й, радше за все, з Мессі у складі", - сказав Ротань.

Він підкреслив, що Марокко, як і більшість африканських збірних, багате на талановитих футболістів, що довела національна команда країни, яка дійшла до півфіналу чемпіонату світу - 2022.

"Всі знають, якими щедрими на таланти є команди із цього регіону. Свіжий приклад — виступ національної збірної Марокко на останньому чемпіонаті світу. Щодо третьої команди Азії, то, може, це буде Японія, з якою нам належить зустрітися найближчим часом", - припустив Ротань.

Календар матчів збірної України на Олімпіаді-2024

Збірна України розпочне виступи на Олімпіаді ще до церемонії відкриття - 24 липня грою проти представника Азії. 27 липня команда Ротаня зустрінеться з Марокко. З Аргентиною українці зіграють 30 липня

Розклад матчів збірної України на Олімпіаді-2024

24 липня. Ліон. 20:00. Україна – Азія 3

27 липня. Сент-Етьєн. 18:00. Україна – Марокко

30 липня. Ліон. 18:00. Україна – Аргентина

Що відомо про футбольний турнір Ігор у Парижі

Україна виступить у футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі вона гратиме під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому наша команда отримала путівку на Ігри-2024.

На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.

Ігри-2024 в Парижі відбуватимуться 3 26 липня до 11 серпня.