"Аргентина із Мессі є фаворитом Олімпіади": тренер збірної України про жеребкування Ігор-2024
Головний тренер олімпійської збірної України з футболу Руслан Ротань назвав суперника нашої команди по групі Аргентину - одним із претендентів на золото Ігор у Парижі
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
За словами Руслана Ротаня, Аргентина, за яку в Парижі виявив намір зіграти Ліонель Мессі, є одним із головних фаворитів турніру.
"Група випала досить сильна, утім, на Олімпіаді слабких команд і не буває. Аргентина не потребує рекомендацій, це один з головних фаворитів турніру, ще й, радше за все, з Мессі у складі", - сказав Ротань.
Він підкреслив, що Марокко, як і більшість африканських збірних, багате на талановитих футболістів, що довела національна команда країни, яка дійшла до півфіналу чемпіонату світу - 2022.
"Всі знають, якими щедрими на таланти є команди із цього регіону. Свіжий приклад — виступ національної збірної Марокко на останньому чемпіонаті світу. Щодо третьої команди Азії, то, може, це буде Японія, з якою нам належить зустрітися найближчим часом", - припустив Ротань.
Календар матчів збірної України на Олімпіаді-2024
Збірна України розпочне виступи на Олімпіаді ще до церемонії відкриття - 24 липня грою проти представника Азії. 27 липня команда Ротаня зустрінеться з Марокко. З Аргентиною українці зіграють 30 липня
Розклад матчів збірної України на Олімпіаді-2024
24 липня. Ліон. 20:00. Україна – Азія 3
27 липня. Сент-Етьєн. 18:00. Україна – Марокко
30 липня. Ліон. 18:00. Україна – Аргентина
Що відомо про футбольний турнір Ігор у Парижі
Україна виступить у футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі вона гратиме під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому наша команда отримала путівку на Ігри-2024.
На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.
Ігри-2024 в Парижі відбуватимуться 3 26 липня до 11 серпня.
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