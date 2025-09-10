Аргентина та Бразилія програли на фініші відбору ЧС-2026: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця в Південній Америці
У Південній Америці завершився відбірковий турнір чемпіонату світу 2026 з футболу, збірні Аргентини та Бразилії зазнали поразок в останньому турі
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Аргентина у ніч проти 10 вересня без Ліонеля Мессі у складі поступилася у гостях Еквадору - 0:1. Бразилія програла на виїзді Болівії - 0:1 - та зазнала першої поразки під керівництвом італійського тренера Карло Анчелотті.
Аргентина завершила кваліфікацію до ЧС-2026 на першому місці. Чинні чемпіони світу набрали 38 очок та на 9 пунктів випередили найближчого переслідувача - Еквадор. Напряму до ЧС також потрапили Колумбія, Уругвай, Бразилія та Парагвай, які набрали по 28 балів.
Болівія з 20 очками фінішувала сьомою та продовжить боротьбу за місце на ЧС-2026 у міжконтинентальних стикових матчах.
ЧС-2026
Кваліфікація. Південна Америка. 18-й тур
10 вересня
Еквадор - Аргентина 1:0
Гол: Валенсія, 45+13 (пен.)
Вилучення: Кайседо, 50 - Отаменді, 31
Болівія - Бразилія 1:0
Гол: Мігуеліто, 45+4 (пен.)
Венесуела - Колумбія 3:6
Голи: Сеговія, 3, Мартінес, 12, Рондон, 76 - Міна, 10, Суарес, 42, 50, 59, 67, Кордоба, 78
Перу - Парагвай 0:1
Гол: Галарса, 78
Чилі - Уругвай 0:0
фото: fifa.com
Як у кваліфікації ЧС-2026 виступає збірна України
Україна у відборі ЧС-2026 грає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві матчем проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.
9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном, який розпочав виступи у відборі з гостьової поразки від Ісландії - 0:5.
У іншій зустрічі 9 вересня французи здолали у Парижі ісландців 2:1 та із 6 очками зміцнили лідерство у турнірній таблиці. Ісландія має 3 бали і йде другою, Україна та Азербайджан набрали по 1 пункту й ділять третє-четверте місця.
Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.48
- EUR Купівля 47.98Продаж 48.63
- Актуальне
- Важливе