Аргентина та Бразилія програли на фініші відбору ЧС-2026: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця в Південній Америці

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Аргентина у ніч проти 10 вересня без Ліонеля Мессі у складі поступилася у гостях Еквадору - 0:1. Бразилія програла на виїзді Болівії - 0:1 - та зазнала першої поразки під керівництвом італійського тренера Карло Анчелотті.

Аргентина завершила кваліфікацію до ЧС-2026 на першому місці. Чинні чемпіони світу набрали 38 очок та на 9 пунктів випередили найближчого переслідувача - Еквадор. Напряму до ЧС також потрапили Колумбія, Уругвай, Бразилія та Парагвай, які набрали по 28 балів.

Болівія з 20 очками фінішувала сьомою та продовжить боротьбу за місце на ЧС-2026 у міжконтинентальних стикових матчах.

ЧС-2026

Кваліфікація. Південна Америка. 18-й тур

10 вересня

Еквадор - Аргентина 1:0

Гол: Валенсія, 45+13 (пен.)

Вилучення: Кайседо, 50 - Отаменді, 31

Болівія - Бразилія 1:0

Гол: Мігуеліто, 45+4 (пен.)

Венесуела - Колумбія 3:6

Голи: Сеговія, 3, Мартінес, 12, Рондон, 76 - Міна, 10, Суарес, 42, 50, 59, 67, Кордоба, 78

Перу - Парагвай 0:1

Гол: Галарса, 78

Чилі - Уругвай 0:0

фото: fifa.com

Як у кваліфікації ЧС-2026 виступає збірна України

Україна у відборі ЧС-2026 грає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві матчем проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном, який розпочав виступи у відборі з гостьової поразки від Ісландії - 0:5.

У іншій зустрічі 9 вересня французи здолали у Парижі ісландців 2:1 та із 6 очками зміцнили лідерство у турнірній таблиці. Ісландія має 3 бали і йде другою, Україна та Азербайджан набрали по 1 пункту й ділять третє-четверте місця.

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.