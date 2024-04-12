"Аталанта" принизила "Ліверпуль" у Лізі Європи
У четвер, 11 квітня, італійська "Аталанта" сенсаційно обіграла англійський "Ліверпуль" у першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Ліверпуль" - "Аталанта" закінчився з сенсаційним рахунком 0:3. Голи у ворота господарів на "Енфілді" забили Джанлука Скамакка, який оформив дубль, і Маріо Пашалич.
Матч-відповідь пройде 18 квітня в Італії.
Ліга Європи
Чвертьфінал, перший матч
11 квітня
"Ліверпуль" (Англія) - "Аталанта" (Італія) 0:3
Голи: Скамакка, 38, 60, Пашалич, 83
Фото: Getty Images
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