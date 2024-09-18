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Головна Футбол "Болонья" - "Шахтар": букмекери дали прогноз на перший матч українців в оновленій ЛЧ

"Болонья" - "Шахтар": букмекери дали прогноз на перший матч українців в оновленій ЛЧ

Влад Дідусь
18 вересня, 2024 середа
16:33
Футбол Шахтар

У середу, 18 вересня, донецький "Шахтар" стартує в основному раунді нового сезону Ліги чемпіонів

Зміст

Цього сезону Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

На "Шахтар" чекають "Баварія", "Боруссія Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз, ПСВ, "Болонья" і "Брест".

Перший матч "гірники" проведуть уже сьогодні, 18 вересня, о 19:45. Суперник - італійська "Болонья". Пряма трансляція доступна на Megogo. 

Букмекери вважають, що "Шахтар" - аутсайдер зустрічі. Можливість перемоги оцінюють у 4,00. Трохи більше вірять у нічию - 3,50. На виграш "Болоньї" коефіцієнт 2,03.

Ліга чемпіонів

1-й тур

18 вересня

"Болонья" (Італія) - "Шахтар" (Україна)

Болонья, "Стадіо Ренато Далл'Ара"

Початок - 19:45

Трансляція - Megogo

Теги:
Спорт
Шахтар
Ліга чемпіонів
єврокубки
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