"Болонья" - "Шахтар": букмекери дали прогноз на перший матч українців в оновленій ЛЧ
У середу, 18 вересня, донецький "Шахтар" стартує в основному раунді нового сезону Ліги чемпіонів
Цього сезону Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.
На "Шахтар" чекають "Баварія", "Боруссія Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз, ПСВ, "Болонья" і "Брест".
Перший матч "гірники" проведуть уже сьогодні, 18 вересня, о 19:45. Суперник - італійська "Болонья". Пряма трансляція доступна на Megogo.
Букмекери вважають, що "Шахтар" - аутсайдер зустрічі. Можливість перемоги оцінюють у 4,00. Трохи більше вірять у нічию - 3,50. На виграш "Болоньї" коефіцієнт 2,03.
Ліга чемпіонів
1-й тур
18 вересня
"Болонья" (Італія) - "Шахтар" (Україна)
Болонья, "Стадіо Ренато Далл'Ара"
Початок - 19:45
Трансляція - Megogo
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