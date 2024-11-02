"Борнмут" Забарного сенсаційно переміг "Ман Сіті" в АПЛ
У суботу, 2 листопада, в 10-му турі Англійської Премʼєр-ліги "Борнмут" несподівано переміг "Манчестер Сіті"
Про це повідомляє пресслужба "Борнмута".
Матч "Борнмут" - "Манчестер Сіті" закінчився сенсаційною перемогою господарів з рахунком 2:1. На 9-й хвилині Антуан Семеніо вивів команду вперед, а на старті другого тайму Евенілсон подвоїв перевагу.
Наприкінці зустрічі Йошко Гвардіол скоротив відставання "Сіті", проте на більше "містяни" не змогли.
Ілля Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та відіграв весь матч. FlashScore нагородив центрбека оцінкою 7,0.
У турнірній таблиці АПЛ "Манчестер Сіті" з 23 балами втратив першу позицію. Лідером після 10-х матчів є "Ліверпуль" - 25 набраних пунктів. "Борнмут" з 15 очками йде восьмим.
Англійська Премʼєр-ліга
10-й тур
2 листопада
"Борнмут" - "Манчестер Сіті" 2:1
Голи: Семеніо, 9, Еванілсон, 64 - Гвардіол, 82
- 1 листопада англійський "Манчестер Юнайтед" призначив португальця Рубена Аморіма новим головним тренером.
- Актуальне
- Важливе