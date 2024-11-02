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Головна Футбол "Борнмут" Забарного сенсаційно переміг "Ман Сіті" в АПЛ

"Борнмут" Забарного сенсаційно переміг "Ман Сіті" в АПЛ

Влад Дідусь
2 листопада, 2024 субота
20:19
Футбол Борнмут, Ілля Забарний, АПЛ

У суботу, 2 листопада, в 10-му турі Англійської Премʼєр-ліги "Борнмут" несподівано переміг "Манчестер Сіті"

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Про це повідомляє пресслужба "Борнмута".

Матч "Борнмут" - "Манчестер Сіті" закінчився сенсаційною перемогою господарів з рахунком 2:1. На 9-й хвилині Антуан Семеніо вивів команду вперед, а на старті другого тайму Евенілсон подвоїв перевагу.

Наприкінці зустрічі Йошко Гвардіол скоротив відставання "Сіті", проте на більше "містяни" не змогли.

Ілля Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та відіграв весь матч. FlashScore нагородив центрбека оцінкою 7,0.

У турнірній таблиці АПЛ "Манчестер Сіті" з 23 балами втратив першу позицію. Лідером після 10-х матчів є "Ліверпуль" - 25 набраних пунктів. "Борнмут" з 15 очками йде восьмим.

Англійська Премʼєр-ліга

10-й тур

2 листопада

"Борнмут" - "Манчестер Сіті" 2:1

Голи: Семеніо, 9, Еванілсон, 64 - Гвардіол, 82

  • 1 листопада англійський "Манчестер Юнайтед" призначив португальця Рубена Аморіма новим головним тренером.
Теги:
Новини
Спорт
Манчестер Сіті
Результати футбольних матчів
Прем'єр-ліга Англії
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