"Борнмут" Забарного сенсаційно переміг "Ман Сіті" в АПЛ

Про це повідомляє пресслужба "Борнмута".

Матч "Борнмут" - "Манчестер Сіті" закінчився сенсаційною перемогою господарів з рахунком 2:1. На 9-й хвилині Антуан Семеніо вивів команду вперед, а на старті другого тайму Евенілсон подвоїв перевагу.

Наприкінці зустрічі Йошко Гвардіол скоротив відставання "Сіті", проте на більше "містяни" не змогли.

Ілля Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та відіграв весь матч. FlashScore нагородив центрбека оцінкою 7,0.

У турнірній таблиці АПЛ "Манчестер Сіті" з 23 балами втратив першу позицію. Лідером після 10-х матчів є "Ліверпуль" - 25 набраних пунктів. "Борнмут" з 15 очками йде восьмим.

Англійська Премʼєр-ліга

10-й тур

2 листопада

"Борнмут" - "Манчестер Сіті" 2:1

Голи: Семеніо, 9, Еванілсон, 64 - Гвардіол, 82