"Манчестер Юнайтед" призначив нового головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт МЮ.

Контракт Аморіма з манчестерцями розрахований до літа 2027 року з можливістю продовження ще на сезон. Португалець розпочне тренувати "Юнайтед" 11 листопада. До цього командою керуватиме нідерландець Руд ван Ністелрой, якого призначили в.о. головного тренера після відставки його співвітчизника Еріка тен Гага.

Хто такий Рубен Аморім

39-річний Рубен Аморім тренував "Каса Піа", "Брагу" та "Спортинг", з яким у 2021 та 2024 роках виграв чемпіонат Португалії.

Під час ігрової кар'єри виступав на позиції півзахисника за "Белененсеш", "Брагу", "Бенфіку" та катарський "Аль-Вакра". Тричі ставав чемпіоном Португалії. На рахунку Аморіма 14 матчів за збірну Португалії.

Що відомо про відставку Еріка тен Гага

54-річний Ерік тен Гаг очолював "Манчестер Юнайтед" з квітня 2022 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Англії та Кубок ліги.

МЮ звільнив тен Гага після поразки 1:2 від "Вест Гема" у 9-му турі чемпіонату Англії. "Юнайтед" має 11 очок та займає в турнірній таблиці Прем'єр-ліги 14-те місце. У Лізі Європи англійці після трьох турів із трьома балами 21-ші.

Тен Гаг, окрім МЮ, працював головним тренером нідерландських "Гоу Ехед Іглз", "Утрехта" та "Аякса".