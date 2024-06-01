"Боруссія" - "Реал": Лунін не потрапив у стартовий склад на фінал ЛЧ
Ввечері суботи, 1 червня, мадридський "Реал" і дортмундська "Боруссія" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Боруссія" - "Реал" пройде на стадіоні "Вемблі" у Лондоні та розпочнеться о 22:00.
Букмекери вважають "Реал" беззаперечним фаворитом фіналу ЛЧ, на виграш мадридців дають коефіцієнт 1,76. Можливість нічиї в основний час оцінюють у 4,00. Перемогу БД - 4,85.
На шляху до фіналу Ліги чемпіонів "Реал" пройшов німецький "Лейпциг" і "Баварію", а також англійський "Манчестер Сіті". "Боруссія" виявилась кращою за нідерландський ПСВ, мадридський "Атлетико" та французький ПСЖ.
Ліга чемпіонів
Фінал
1 червня
"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Реал" (Мадрид, Іспанія)
"Боруссія": Кобель, Шлоттербек, Хуммельс, Маатсен, Емре Джан (капітан), Забітцер, Брандт, Рюерсон, Адейємі, Санчо, Фюллькруг.
Запасні: Лотка, Маєр, Вольф, Зюле, Озкан, Ветьєн, Байно-Гіттенс, Мален, Мукоко, Нмеча, Ройс, Алле.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рюдігер, Начо (капітан), Менді, Вальверде, Камавінга, Кроос, Беллінгем, Родріго, Вінісіус.
Запасні: Лунін, Кепа, Алаба, Гарсія, Лукас, Мілітао, Чуамені, Модрич, Себальйос, Гюлер, Діас, Хоселу.
Лондон, стадіон "Вемблі"
Початок о 22:00
Пряма трансляція - Megogo
- 30 травня воротар "Реала" Андрій Лунін заявив, що не зіграє у фіналі ЛЧ.
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