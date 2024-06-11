Бразильці відмовились продати "Шахтарю" 17-річного півзахисника
Донецький "Шахтар" намагався підписати правого вінгера бразильського "Сан-Паулу" Енріке Кармо
Про це повідомляє Ge.Globo.
За інформацією джерела, "Сан-Паулу" відхилив пропозицію "Шахтаря" щодо 17-річного Енріке Кармо. Фінансові деталі не розголошуються.
"Шахтар" зацікавився Енріке після молодіжного кубка Сан-Паулу, де беруть участь команди U-20. На турнірі 17-річний бразилець відзначився голом.
Енріке Кармо грає на позиції атакувального півзахисника, може зіграти на флангах і в центрі. Контракт футболіста з "Сан-Паулу" розрахований до 31 грудня 2025 року.
- 31 травня півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков зізнався, що хотів би зіграти з Михайлом Мудриком в одній команді АПЛ.
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