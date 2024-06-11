Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Бразильці відмовились продати "Шахтарю" 17-річного півзахисника

Бразильці відмовились продати "Шахтарю" 17-річного півзахисника

11 червня, 2024 вiвторок
17:07
Футбол Енріке Кармо

Донецький "Шахтар" намагався підписати правого вінгера бразильського "Сан-Паулу" Енріке Кармо

Зміст

Про це повідомляє Ge.Globo.

За інформацією джерела, "Сан-Паулу" відхилив пропозицію "Шахтаря" щодо 17-річного Енріке Кармо. Фінансові деталі не розголошуються.

"Шахтар" зацікавився Енріке після молодіжного кубка Сан-Паулу, де беруть участь команди U-20. На турнірі 17-річний бразилець відзначився голом.

Енріке Кармо грає на позиції атакувального півзахисника, може зіграти на флангах і в центрі. Контракт футболіста з "Сан-Паулу" розрахований до 31 грудня 2025 року.

  • 31 травня півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков зізнався, що хотів би зіграти з Михайлом Мудриком в одній команді АПЛ.
Теги:
Спорт
Шахтар
УПЛ
Чемпіонат України
Футбольні трансфери
Читайте також:
10 червня, 2024 понедiлок
Командир батальйону ОУН Микола Коханівський загинув на фронті
Крим ППО ракетний удар окуповані території ЗСУ
10 червня, 2024 понедiлок
"Росіяни грають з нами в гру": полковник ЗСУ Селезньов про ураження ЗРК С-400 та С-300 в окупованому Криму
путін та Байден, війна в Україні
10 червня, 2024 понедiлок
"Мирна конференція - це розмова Байдена і Путіна один з одним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 10 червня
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.91
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
11 червня
18:27
Росіяни посилили оборону Кримського моста, - моніторингова група
18:21
Фільм "Епізоди: Україна на Мундіалі" про збірну на Чемпіонаті світу - 2006 з'явився на Netflix 
18:19
Ексклюзив
російська бомба КАБ
Аналогічні КАБ західні авіабомби та радянські запаси: у Defense Express порівняли можливості України та РФ
18:10
Скинув вибухівку з БПЛА на цивільних: військовому РФ оголосили підозру в порушенні законів війни
18:06
світло
Графіки відключень світла 12 червня діятимуть по всій Україні
18:02
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
Довбик може стати футболістом "Мілана"
17:55
Норвегія
Парламент Норвегії підтримав фінансування оборони на 140 млрд євро до 2036 року
17:31
Вдягала Зеленського та Тіну Кароль: на війні загинула стилістка і військовослужбовиця Шура Ялта Рязанцева
17:23
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ планує завезти на ТОТ Запорізької області 50 тис. росіян, ОВА заявила про геноцид українців
17:21
окупант
Ворог підтягує резерви, - Синєгубов розповів про передислокацію російських військ на Харківщині
17:04
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 69 боєзіткнень: які напрямки найгарячіші
17:00
Дональд Трамп
У палаті представників США створюють "групу реагування" на випадок обрання Трампа президентом, - Politico
16:57
Ексклюзив
Карта бойових дій: Вовчанськ
Росіяни намагаються поновити втрачені позиції: заступник комбата ударних БПЛА про ситуацію на Харківщині
16:48
Еммануель Макрон
Незалежно від результатів парламентських виборів: Макрон виключив можливість своєї відставки
16:42
Володимир Бражко і Віктор Циганков, збірна України
Молдова - Україна: букмекери дали прогноз на фінальний матч збірної перед Євро-2024
16:30
Аналітика
Андрій Єрмак та Дарія Зарівна
Хто відповідає за провали Офісу Президента в інфопросторі
16:25
поранений окупант
Партизани розсекретили інформацію про поранених російських військових з 36-ї ОМСБр
16:24
Очолив катівню на ТОТ Луганщини, імітував розстріли полонених: екскерівника колонії підозрюють у воєнному злочині
16:24
OPINION
Ірина Федорів
Медведчук програв суд. Чому зрадників з адвокатури доводиться вибивати поштучно?
16:17
Метро "Деміївська" (Київ"
Київський метрополітен спрогнозував терміни відновлення руху з Деміївської до Либідської
16:05
Spotify
Spotify представить дорожчу преміум-підписку з 40% націнкою: які переваги
15:58
Радослав Сікорський
РФ може тримати близько сотні тактичних ядерних боєголовок у Калінінградській області, - МЗС Польщі
15:50
військовий квиток, мобілізація
Зеленського закликали зберегти відстрочку чоловікам, які доглядають за людьми з інвалідністю ІІ групи
15:49
Зеленський провів зустрічі з президентом та канцлером Німеччини: обговорили Саміт миру та ситуацію на фронті
15:45
пенсіонери
Окупанти завозять на ТОТ активістів "Единой России" для збору даних про пенсіонерів, - Спротив
15:44
Партнерський матеріал
Війна та сімейне право в Україні: адвокатка розповіла, які зміни відбулись у процедурі розлучення після повномасштабного вторгнення та оголошення мобілізації
15:41
"Епіцентр". Херсон
Росіяни пошкодили або знищили майже 29 тис. цивільних об'єктів на Херсонщині
15:39
"Є медична таємниця": ведучий В'ячеслав Соломка прокоментував відпочинок в Іспанії
15:39
Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист біженцям з України до березня 2026 року
15:34
Володимир Зеленський
Настав час, коли союзники мають дати Україні зброю, щоб викинути росіян, - Зеленський
15:26
Ексклюзив
окупанти в Криму
Найближчими днями може відбутися різка активізація РФ на двох напрямках, - військовий експерт Снєгирьов
15:06
На війні загинув квір-артист і художник Артур Сніткус
15:04
Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 100 млн євро на компенсації за знищене Росією житло
15:03
Маріуполь
Партизани виявили хаб перекидання боєприпасів у Маріуполі
14:55
Новини компаній
Залізна руда у контейнерах
 Полтавський ГЗК прокоментував клопотання прокуратури про заборону використання вагонів підприємства
14:42
Саміт ЄС, Олаф Шольц
"Ми не послабимо нашу підтримку України", - Шольц надіслав меседж Путіну
14:30
Після удару РФ по друкарні в Харкові українці замовили вчетверо більше книжок Vivat
14:30
Поліція
На Київщині затримали водійку, яка збила двох дітей і втекла
14:24
Новини компаній
TAS Group
Незважаючи на виклики війни, група ТАС демонструє розвиток: оптимізація процесів, пошук нових ринків та інноваційних рішень
14:23
В авіакатастрофі загинув віцепрезидент Малаві та ще 9 людей: пошуки літака тривали понад добу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV