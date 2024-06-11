Бразильці відмовились продати "Шахтарю" 17-річного півзахисника

Про це повідомляє Ge.Globo.

За інформацією джерела, "Сан-Паулу" відхилив пропозицію "Шахтаря" щодо 17-річного Енріке Кармо. Фінансові деталі не розголошуються.

"Шахтар" зацікавився Енріке після молодіжного кубка Сан-Паулу, де беруть участь команди U-20. На турнірі 17-річний бразилець відзначився голом.

Енріке Кармо грає на позиції атакувального півзахисника, може зіграти на флангах і в центрі. Контракт футболіста з "Сан-Паулу" розрахований до 31 грудня 2025 року.