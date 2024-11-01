Британці звинуватили Шевченка у "крадіжці Золотого мʼяча"

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на матеріал FourFourTwo.

Британці вважають, що найбільше "пограбування" в історії "Золотого мʼяча" сталось у 2020 та 2021 році. У FourFourTwo впевнені, що тоді нагороду мав виграти поляк Роберт Левандовські.

FourFourTwo також вважають, що "Золотий мʼяч-2004" мав виграти не українець Андрій Шевченко, а француз Тьєррі Анрі.

Рейтинг найбільших пограбувань в історії "Золотого м'яча":

1. Роберт Левандовські мав отримати ЗМ у 2021 році замість Ліонеля Мессі/у 2020-му, коли нагорода не вручалася;

2. Тьєррі Анрі замість Павела Недведа (2003)/замість Андрія Шевченка (2004);

3. Веслі Снейдер замість Ліонеля Мессі (2010);

4. Ерлінг Холанд замість Ліонеля Мессі (2023);

5. Франк Рібері замість Кріштіану Роналду (2013);

6. Вірджіл ван Дейк замість Ліонеля Мессі (2019);

7. Кріштіану Роналду, Мохамед Салах або Антуан Грізманн замість Луки Модріча (2018);

8. Олівер Кан або Рауль замість Майкла Оуена (2001);

9. Ференц Пушкаш замість Луїса Суареса (1960);

10. Джанлуїджі Буффон замість Фабіо Каннаваро (2006).