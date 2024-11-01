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Головна Футбол Британці звинуватили Шевченка у "крадіжці Золотого мʼяча"

Британці звинуватили Шевченка у "крадіжці Золотого мʼяча"

Влад Дідусь
1 листопада, 2024 п'ятниця
23:31
Футбол Андрій Шевченко

Британське видання FourFourTwo склало рейтинг найбільших "пограбувань" в історії вручення "Золотого м’яча"

Зміст

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на матеріал FourFourTwo.

Британці вважають, що найбільше "пограбування" в історії "Золотого мʼяча" сталось у 2020 та 2021 році. У FourFourTwo впевнені, що тоді нагороду мав виграти поляк Роберт Левандовські.

FourFourTwo також вважають, що "Золотий мʼяч-2004" мав виграти не українець Андрій Шевченко, а француз Тьєррі Анрі.

Рейтинг найбільших пограбувань в історії "Золотого м'яча":

1. Роберт Левандовські мав отримати ЗМ у 2021 році замість Ліонеля Мессі/у 2020-му, коли нагорода не вручалася;

2. Тьєррі Анрі замість Павела Недведа (2003)/замість Андрія Шевченка (2004);

3. Веслі Снейдер замість Ліонеля Мессі (2010);

4. Ерлінг Холанд замість Ліонеля Мессі (2023);

5. Франк Рібері замість Кріштіану Роналду (2013);

6. Вірджіл ван Дейк замість Ліонеля Мессі (2019);

7. Кріштіану Роналду, Мохамед Салах або Антуан Грізманн замість Луки Модріча (2018);

8. Олівер Кан або Рауль замість Майкла Оуена (2001);

9. Ференц Пушкаш замість Луїса Суареса (1960);

10. Джанлуїджі Буффон замість Фабіо Каннаваро (2006).

  • 10 вересня президент УАФ Андрій Шевченко наголосив, що після обрання його головою Асоціації він на постійній основі живе в Україні.
Теги:
Новини
Спорт
Андрій Шевченко
Золотий м'яч
Кріштіану Роналду
Ліонель Мессі
Роберт Левандовські
Мохамед Салах
Антуан Грізманн
Лука Модріч
Вірджіл ван Дейк
Ерлінг Холанд
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