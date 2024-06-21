"Була справжня збірна, а не та, що у першій грі проти Румунії": голкіпер Трубін прокоментував перемогу над Словаччиною
Воротар збірної України Анатолій Трубін підсумував перемогу над Словаччиною у другому турі групового раунду Євро-2024
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
"Звісно, всі бачили: перші 20-25 хвилин були дуже важкі для нас. Але після того, як рахунок став 0:1, зрозуміли, що не маємо шляху назад. Змінили нашу тактику — це спрацювало. Як бачите, проти Словаччини була справжня збірна, а не та, що у першій грі проти Румунії", - йдеться у заяві Трубіна.
За словами голкіпера, який пропустив матч проти Румунії (0:3), він був готовий відіграти в обидвох поєдинках.
"Такі турніри для нас, футболістів — щось унікальне, тим паче в теперішній час. Дуже радий, що змогли перемогти. Третя гра буде вирішальною.На рівні збірних всі вміють грати, бо тут зібрані найкращі гравці. Це, можливо, один з найбільш ключових аспектів гри, над цим треба буде плідно попрацювати. І свіжа енергія дуже важлива — багато сил витратили. Але є час підготуватися та налаштуватися на гру", – сказав Анатолій Трубін.
УЄФА визнав півзахисника Миколу Шапаренка найкращим гравцем матчу проти Словаччини (2:1), натомість вболівальники обрали саме Анатолія Трубіна.
Як Україна грає на Євро-2024
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною (2:1).
Після двох матчів Євро-2024 українські футболісти завоювали 3 бали. У Словаччини також 3 пункти. У паралельному матчі групи E зустрінуться Румунія (3 очки) та Бельгія (0), цей поєдинок стартує о 22:00 суботи.
У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Поєдинок відбудеться 26 червня. Початок о 19:00.
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