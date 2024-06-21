УЄФА обрав найкращого футболіста матчу Словаччина - Україна

Про це повідомляє офіційна сторінка Євро-2024 у соцмережі X.

Микола Шапаренко, який вийшов у стартовому складі на матч Словаччина - Україна, відзначився забитим голом та результативною передачею.

В УЄФА вважають, що саме Шапаренко був найкращим у сьогоднішньому матчі. Водночас українські вболівальники визнали голкіпера Анатолія Трубіна - "левом матчу".

Як Україна грає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною (1:2).

Після двох матчів Євро-2024 українські футболісти завоювали 3 бали. У Словаччини також 3 пункти. У паралельному матчі групи E зустрінуться Румунія (3 очки) та Бельгія (0), цей поєдинок стартує о 22:00 суботи.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Поєдинок відбудеться 26 червня. Початок о 19:00.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.