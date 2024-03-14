Чемпіон світу відновив кар'єру в збірній Німеччині перед домашнім Євро-2024

Про це повідомляє Німецький футбольний союз.

Півзахисник мадридського "Реалу" опинився у списку футболістів, який головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагелсманн викликав на товариські матчі проти

Франції та Нідерландів, які відбудуться 23 та 26 березня відповідно.

Хто такий Тоні Кроос

34-річний Кроос провів за збірну Німеччини 106 матчів і забив 17 голів. У 2014 році хавбек став з нею чемпіоном світу. Влітку 2021 року після чемпіонату Європи оголосив, що залишає національну команду.

На клубному рівні, окрім "Реалу", виступав за "Баєр" та "Баварію", з якою став триразовим чемпіоном Німеччини, виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний ЧС. З "Реалом" Кроос по чотири рази виграв ЛЧ та Суперкубок УЄФА та здобув п'ять перемог у клубному чемпіонаті світу. Також в його активі три титули чемпіона Іспанії.

Німеччина на Євро-2024

Чемпіонат Європи з футболу відбуватиметься у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Господарі турніру зіграють на груповому етапі в групі A з Угорщиною, Шотландією та Швейцарією.