Чемпіон світу з футболу оголосив про завершення кар'єри у 31 рік
Переможець чемпіонату світу - 2018 у складі збірної Франції Самюель Умтіті у 31 рік завершив кар'єру через травми
Про це Умтіті повідомив у instagram.
"Після насиченої кар'єри з її злетами та падіннями настав час попрощатися... Я віддав усе, що мав, з великою пристрастю й ні про що не шкодую. Я хочу подякувати всім клубам, президентам, тренерам і гравцям, з якими мені довелося працювати" - написав Умтіті.
Француз вступав на позиції центрального захисника за французький "Ліон", іспанську "Барселону" та італійський "Лечче". Його останнім клубом був "Лілль" з Франції, за який минулого сезону футболіст не зіграв жодного матчу.
За збірну Франції провів 31 матч та забив 4 голи. Разом з національною командою став чемпіоном світу - 2018 та віцечемпіоном Європи - 2016.
