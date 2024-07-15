Чемпіон світу з футболу оголосив, що залишає збірну Німеччини

Про це Мюллер повідомив у instagram.

За словами 34-річного хавбека, Євро-2024 став для нього останнім турніром у збірній Німеччини.

"Я завжди пишався тим, що представляв свою країну. Я хочу подякувати всім вам. Тепер я вболівальник на трибунах", – написав Мюллер.

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Останній матч за Німеччину він зіграв у чвертьфіналі Євро-2024 проти майбутніх переможців турніру з Іспанії (1:2).

Томас Мюллер дебютував за збірну Німеччини у 2010 році, зіграв за неї 131 матч, забив 45 голів та віддав 41 результативну передачу. Разом з національною командою у 2014 році виграв чемпіонат світу. На клубному рівні хавбек виступає за "Баварію".