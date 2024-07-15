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Чемпіон світу з футболу оголосив, що залишає збірну Німеччини

15 липня, 2024 понедiлок
23:23
Футбол Ілля Забарний і Томас Мюллер, збірна України, збірна Німеччини

Півзахисник збірної Німеччини Томас Мюллер оголосив про завершення кар'єри у національній команді

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Про це Мюллер повідомив у instagram. 

За словами 34-річного хавбека, Євро-2024 став для нього останнім турніром у збірній Німеччини.  

"Я завжди пишався тим, що представляв свою країну. Я хочу подякувати всім вам. Тепер я вболівальник на трибунах", – написав Мюллер.

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Останній матч за Німеччину він зіграв у чвертьфіналі Євро-2024 проти майбутніх переможців турніру з Іспанії (1:2). 

Томас Мюллер дебютував за збірну Німеччини у 2010 році, зіграв за неї 131 матч, забив 45 голів та віддав 41 результативну передачу. Разом з національною командою у 2014 році виграв чемпіонат світу. На клубному рівні хавбек виступає за "Баварію".  

  • 21 травня німецький півзахисник мадридського "Реалу" Тоні Кроос заявив, що завершить кар'єру після Євро-2024. 
Теги:
Спорт
Баварія
Євро-2024
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