Іспанія виграла Євро-2024, Аргентина взяла Кубок Америки, а Крейчикова та Алькарас перемогли на Вімблдоні. Головні новини світового спорту за тиждень
Збірна Іспанії перемогла Англію у фіналі Євро-2024, Аргентина, попри травму Ліонеля Мессі, виграла Кубок Америки, а чешка Барбора Крейчикова та іспанець Карлос Алькарас тріумфували на Вімблдонському турнірі
Іспанія перемогла Англію у фіналі Євро-2024
14 липня у Берліні відбувся фінальний матч чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Іспанії зустрічалася з Англією. На початку другого тайму Ніко Вільямс вивів іспанців вперед. Перевага трималась до 73-ї хвилини. Повернути Англію в гру зумів Коул Палмер, який зʼявився на полі з лави запасних і одразу ж зумів забити.
Переможний мʼяч Іспанія провела на 86-й хвилині. Марк Кукурелья здійснив простріл у штрафний майданчик, а Міккель Оярсабаль відправив мʼяч у ворота. Команда Луїса де ла Фунете перемогла 2:1 та стала переможцем Євро-2024. Іспанці стали чемпіонами Європи вчетверте в історії та встановили рекорд за перемогами на турнірі. Також вони вигравали ЧЄ у 1964, 2008 та 2012 роках.
Збірна Іспанії, Фото: Getty Images
Найкращим гравцем Євро-2024 було визнано півзахисника збірної Іспанії Родрі, який зіграв у Німеччині 6 матчів та забив 1 гол. Найкращим молодим футболістом турніру став 17-річний іспанець Ламін Ямаль, який у 7 матчах забив 1 гол та віддав 4 результативні передачі. Він став наймолодшим чемпіоном Європи в історії. А автор першого голу в ворота англійців Ніко Вільямс отримав нагороду найкращого гравця фінального матчу.
Аргентина виграла Кубок Америки-2024
Збірна Аргентини, Фото: Getty Images
15 липня збірна Аргентини переграла команду Колумбії і в рекордний 16-й раз стала володарем Кубка Америки з футболу. У фіналі, який відбувся у Маямі (США), аргентинці перемогли з рахунком 1:0. Основний час завершився нульовою нічиєю, а в овертаймі єдиний гол забив Лаутаро Мартінес.
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі через травму не зміг завершити гру. Форвард травмувався ще у першому таймі. Попри ушкодження, він продовжив гру. Однак у другій половині матчу біль став нестерпним, змусивши Мессі залишити поле зі сльозами на очах. На 66-й хвилині його замінив Ніколас Гонсалес.
Збірна Аргентини виграла останні три великі турніри, в яких брала участь. До цього була перемога на Кубку Америки у 2021 році, а також на чемпіонаті світу у 2022-му.
Крейчикова та Алькарас стали переможцями Вімблдону
Барбора Крейчикова, Фото: Getty Images
У Великій Британії визначилися переможці найпрестижнішого у світі тенісного турніру - Вімблдону.
13 червня у жіночому фіналі чешка Барбора Крейчикова, яка займає у світовому рейтингу 32-ге місце, перемогла італійку Жасмін Паоліні (7) - 6:2, 2:6, 6:4.
28-річна Крейчикова виграла турнір серії Grand Slam вдруге в кар'єрі. У 2021 році вона перемагала на Ролан Гаррос.
14 липня у чоловічому фіналі іспанець Карлос Алькарас (3) переміг серба Новака Джоковича (2) – 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).
21-річний Алькарас став чотириразовим чемпіоном турнірів Grand Slam. Також він вигравав US Open - 2022, Вімблдон-2023 та Ролан Гаррос - 2024.
МОК назвав дату та місце першої Олімпіади з кіберспорту
Фото: gettyimages
12 липня стало відомо, що перші Олімпійські ігри з кіберспорту пройдуть у 2025 році у Саудівській Аравії. Міжнародний олімпійський комітет оголосив про партнерство з НОК Саудівської Аравії. Дебютна Олімпіада з кіберспорту пройде саме у цій країні. Пропозицію затвердять на сесії, яка пройде напередодні Олімпіади-2024 у Парижі.
Після затвердження розпочнеться робота з вибору міста, де відбудуться Ігри. Саудівська Аравія і МОК домовились про партнерство на щонайменше 12 років. Олімпіада з кіберспорту проводитиметься регулярно.
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