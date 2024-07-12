Стало відомо, де та коли пройдуть перші Олімпійські ігри з кіберспорту

Про це повідомляє офіційний сайт МОК.

Міжнародний олімпійський комітет оголосив про партнерство з НОК Саудівської Аравії. Дебютна Олімпіада з кіберспорту пройде саме у цій країні. Пропозицію затвердять на сесії, яка пройде напередодні Ігор у Парижі.

Після затвердження розпочнеться робота з вибору міста та місця проведення, конкретного часу проведення, процесу кваліфікації для гравців та інших подробиць.

Саудівська Аравія і МОК домовились про партнерство на щонайменше 12 років. Олімпіада з кіберспорту проводитиметься регулярно.