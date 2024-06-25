Данія зіграла внічию із Сербією та вийшла до плей-офф Євро-2024
У вівторок, 25 червня, у 3-му турі групового раунду чемпіонату Європи з футболу збірна Данії зіграла внічию з Сербією та вийшла до 1/8 фіналу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Мюнхені було зафіксовано нічию 0:0. Завдяки цьому результату Данія набрала 3 очка та фінішувала у групі C другою. Сербія з 2 пунктами залишилася четвертою та вибула з турніру.
Читайте також: Момент істини з Бельгією: які шанси збірної України на вихід до плей-офф Євро-2024
Англія та Словенія також звели матч в нульову нічию. Англійці з 5 балами стали першими. Словенці з 3 балами поступилася за додатковими показниками данцям та посіли третю позицію.
Євро-2024
3-й тур. Група С
25 червня
Данія - Сербія 0:0
Як Україна виступає на Євро-2024
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.
У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.
Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.44 Купівля 40.44Продаж 40.94
- EUR Купівля 43.36Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе