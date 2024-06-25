Данія зіграла внічию із Сербією та вийшла до плей-офф Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Мюнхені було зафіксовано нічию 0:0. Завдяки цьому результату Данія набрала 3 очка та фінішувала у групі C другою. Сербія з 2 пунктами залишилася четвертою та вибула з турніру.

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Англія та Словенія також звели матч в нульову нічию. Англійці з 5 балами стали першими. Словенці з 3 балами поступилася за додатковими показниками данцям та посіли третю позицію.

Євро-2024

3-й тур. Група С

25 червня

Данія - Сербія 0:0

Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.

Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.